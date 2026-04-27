“Despacito” rompe otro récord: supera los 9 mil millones de visualizaciones en YouTube

Luis Fonsi y Daddy Yankee durante los Premios Billboard de la Música Latina 2017.( AP )

A casi una década de su lanzamiento, “Despacito” de Luis Fonsi junto a Daddy Yankee alcanza un nuevo hito al superar los 9,000 millones de reproducciones en YouTube.

Consolidándose como el video más visto por un artista masculino en la historia de la plataforma.

Más allá de las cifras, la canción ha demostrado una permanencia sin precedentes: se mantuvo 35 semanas consecutivas en el puesto #1 de la lista Hot Latin Songs de Billboard.

Y acumuló 56 semanas en total en la cima del chart, marcando un récord histórico.

El impacto de “Despacito” fue reconocido con siete Guinness World Records, y medios como Rolling Stone y Time la han catalogado entre las mejores canciones de pop latino y de 2017.

Además de su éxito en listas y plataformas, la canción abrió una puerta decisiva para que el pop en español conectara con audiencias globales.

Como señaló Fonsi en entrevista con Billboard: “Abrió una enorme puerta para que el mundo no latino conectara con la música latina.”

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De cara a su décimo aniversario en 2027, “Despacito” sigue sumando visualizaciones y reafirmando su lugar como uno de los lanzamientos más influyentes de la música contemporánea.

En paralelo, Fonsi continúa vigente con nuevos éxitos como “Cambiaré” junto a Feid, que alcanzó el #1 en Estados Unidos y en 11 países más, confirmando su relevancia tras más de 27 años de carrera.