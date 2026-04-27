Concejal cuestiona reiteradas ausencias del alcalde de Puerto Boyacá

El concejal Juan David Ramírez, le pide al alcalde Jhon Feiber Urrea que presente las excusas por sus ausencias.

Puerto Boyacá

Durante la más reciente sesión del Concejo Municipal de Puerto Boyacá, el concejal Juan David Ramírez criticó la falta de presencia del alcalde Jhon Feiber Urrea en eventos institucionales y de relevancia nacional.

Según Ramírez, el mandatario no recibió al embajador de la India, ni al director de la Agencia Nacional de Tierras, tampoco ha asistido a los Consejos de Seguridad ni al Consejo Municipal, y estuvo ausente durante la visita del presidente de la República Gustavo Petro a Puerto Boyacá.

El concejal señaló que estas ausencias generan preocupación sobre la gestión del alcalde y su papel como representante institucional del municipio. “El alcalde es nuestro mandatario, el primer funcionario que va en representación institucional y municipal, nos guste o no”, expresó Ramírez, quien pidió una verificación de las excusas que justifican la falta de asistencia del mandatario a estos espacios.

Ramírez también cuestionó la ausencia del alcalde en temas clave como seguridad, proyectos de alcantarillado y gestiones ante el Gobierno Nacional.

“Qué oportunidad para decirle al presidente que necesitamos más policía, más cuadrantes, que hay problemas con invasiones y con la Fiscalía. Justamente ha faltado la presencia del primer mandatario para explicar a la comunidad y buscar soluciones”, agregó.

El concejal insistió en que no es justificable la ausencia del alcalde en el evento con el presidente Gustavo Petro, ni en otros compromisos oficiales, por lo que solicitó al mandatario que presente explicaciones claras sobre sus repetidas inasistencias.