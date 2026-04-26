Veolia lanza su campaña “Barre Tus Deudas con Veolia y Gana Descuentos Especiales”

Veolia Colombia alcanza desempeño satisfactorio en la medición de ética y transparencia

A través de la implementación de esta campaña, queremos construir juntos una Cartagena más limpia y responsable. Con esta visión, invitamos a cada usuario a participar activamente y a disfrutar de los siguientes beneficios:

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

50 % de descuento en cartera mayor a 1 año.

100% condonación de interéses.

Financiación de 0½ de interés,

Esta campaña va dirigida a residentes de barrios con facturación Directa emitida por Veolia, reafirma el compromiso ciudadano y promueve la responsabilidad en el pago.

La campaña incluye un componente social, que fomenta la buena cultura de pago entre barrios y el que cumpla con el mayor recaudo efectivo durante la campaña será el ganador de premios para la comunidad.

Recordemos que el pago oportuno garantiza la capacidad de la empresa para optimizar los servicios de recolección, barrido y disposición final, asegurando un entorno más saludable.

En Veolia cada acción ambiental, social y comercial, suma a la transformación ecológica.