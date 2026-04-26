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26 abr 2026 Actualizado 02:47

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Orden Público

Secretaría General de la Comunidad Andina pide unidad ante atentados terroristas en Colombia

Hizo un llamado a la paz para garantizar la seguridad y el bienestar de los colombianos.

Secretaría General de la Comunidad Andina pide unidad ante atentados terroristas en Colombia.(Foto: cortesía Secretaría General de la Comunidad Andina)

Secretaría General de la Comunidad Andina pide unidad ante atentados terroristas en Colombia. (Foto: cortesía Secretaría General de la Comunidad Andina)

Secretaría General de la Comunidad Andina pide unidad ante atentados terroristas en Colombia.(Foto: cortesía Secretaría General de la Comunidad Andina)

Sara Carolina Rojas Bueno

Ante la ola de atentados que se registraron en las últimas horas en Colombia, específicamente en el Cauca y Valle del Cauca, que hasta el momento dejan 14 muertos, la Secretaría General de la Comunidad Andina se refirió a estos hechos y expresó su solidaridad con el pueblo colombiano.

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“Este condenable acto de violencia, que ha afectado a la población civil, enluta a toda la subregión andina y nos convoca a reafirmar nuestro compromiso con la vida, la paz y la convivencia democrática”.

Asimismo, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas e hizo un llamado a la paz, a la unidad de las fuerzas democráticas y a la cooperación regional.

Para enfrentar de manera decidida la violencia, la delincuencia organizada transnacional y el terrorismo en defensa de la seguridad y el bienestar los más de 116 millones de ciudadanos andinos”.

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¿Qué es la Secretaría General de la Comunidad Andina?

Es un órgano ejecutivo y técnico de la Comunidad Andina (CAN), con sede en Lima Perú, es la encargada de administrar procesos de integración, emitir normas comunitarias, velar por el complimiento de compromisos y promover el desarrollo Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

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