Fontur, adscrito a MinComercio, lleva tres meses sin gerente y sin edificio para trabajadores

Caracol Radio conoció en primicia que el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), una entidad adscrita al Ministerio de Comercio que hace proyectos turísticos, lleva tres meses sin gerente, ni siquiera hay un encargado, y también están sin edificio propio para sus empleados desde hace dos meses cuando les tocó irse del Tequendama.

Fuentes al interior de la entidad nos dicen que los empleados están “arrimados”, unos trabajan en el edificio de Fiducoldex, otros en el Ministerio de Comercio y otros trabajan de manera virtual. Además, señalan que no hay un lineamiento de hacia dónde va esta entidad.

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De hecho, conocimos una comunicación con fecha del 24 de febrero con la que Daniel Barragán, gerente técnico de la subgerencia corporativa, le notifica a los trabajadores el nuevo plan de trabajo y rotación de personal.

En esta señala que cuatro dependencias trabajarán de forma virtual:

Dirección de la Oficina de Tecnología*

Dirección de la Oficina de Comunicaciones

Dirección de la Oficina de Relacionamiento

Viajes de la Unidad de Gestión Logística

En este sentido, las demás áreas de Fontur desarrollan su gestión bajo modalidad híbrida, con rotación entre las sedes mencionadas.

Comunicación de FONTUR a sus trabajadores. Crédito: Cortesía Ampliar Comunicación de FONTUR a sus trabajadores. Crédito: Cortesía Cerrar

MinComercio responde

El Ministerio de Comercio respondió a esta emisora que no cuentan con un encargado en propiedad debido a la vigencia de la ley de garantías. “En este momento se está adelantando el proceso de evaluación para designar a un funcionario de planta que asuma esta responsabilidad”, señalaron a esa entidad.

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La entidad agregó que, pese a eso “la fiducia ha venido cumpliendo con sus funciones de manera adecuada, garantizando la operación, y que Fontur no ha dejado de operar en ningún momento”.