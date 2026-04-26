Medellín abre sus puertas al cine emergente internacional

En A Vivir Que Son Dos Días, su directora, Liza Surganova, habló sobre la importancia de este tipo de festivales para los talentos emergentes y también para creadores ya posicionados del país. Hasta el momento, el encuentro ha reunido a más de 7.000 asistentes en la capital paisa, con invitados nacionales e internacionales, y con un jurado que incluye a la reconocida actriz colombiana Natalia Reyes.

Una de las iniciativas del festival es expandirse, ya que vienen de países como Kazajistán e Indonesia. Liza explicó que, durante la búsqueda de sedes, Colombia llamó la atención especialmente por el crecimiento que ha tenido su industria audiovisual en los últimos años, así como por el talento local que está destacando en el panorama internacional. También influyó el hecho de que uno de los patrocinadores del evento es InDrive, compañía que también tiene presencia en el país.

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La percepción de la audiencia colombiana, según la directora, es que se están desarrollando proyectos con estándares internacionales. Aunque no es experta en la producción nacional, asegura que estos nuevos espacios contribuyen a proyectar el cine colombiano al exterior. Además, se puede destacar que las producciones colombianas abordan tanto temas de derechos de la mujer como asuntos sociales de interés.

Por motivos logísticos con el Colombo Americano, las proyecciones del Alternativa Film Festival se realizarán en Cineprox Las Américas y en el MAMM (Museo de Arte Moderno de Medellín).