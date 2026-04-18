“Tu Reina”: cine colombiano que pone en el centro la realidad de las personas trans

El cine colombiano suma una nueva historia con carga social. Se trata de “Tu Reina”, la primera película del reconocido libretista Andrés Salgado, quien tras una larga trayectoria en televisión da el salto a la pantalla grande con una propuesta que busca generar conciencia en el país.

En A Vivir Que Son Dos Días, Andrés Salgado explicó que este proyecto nace de una necesidad personal y social, sumando al hecho de que su primera historia en la pantalla grande tenía que abordar una conversación pendiente que tenía en su mente. Para él era necesario hablar del desprecio, de las agresiones y de todo lo que viven las personas trans.

La película se convierte en un hito dentro del cine nacional al ser, según su director, el primer largometraje colombiano protagonizado por una mujer trans real, lo que refuerza su apuesta por la representación y la autenticidad.

La historia, que se desarrolla durante el Carnaval de Barranquilla, juega con un fuerte contraste narrativo, mientras la ciudad vive una de sus celebraciones más alegres, en paralelo se desarrolla una situación marcada por la violencia y la tensión.

Más allá de lo cinematográfico, Tu Reina busca abrir un espacio de reflexión sobre la violencia hacia las personas LGBTIQ+, una problemática que sigue siendo alarmante en Colombia y en la región.

La película ya se encuentra en salas de cine desde el pasado 9 de abril, enfrentándose al reto de competir con grandes producciones internacionales, pero con el respaldo de una historia que apuesta por el contenido social y la representación.