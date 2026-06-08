Bogotá se convertirá en la capital de la parrilla este fin de semana

Laura Sánchez, creadora y fundadora de esta iniciativa, habló en A Vivir Que Son Dos Días sobre la importancia de este evento para las familias y destacó cómo los asados forman parte de la cultura colombiana, estando presentes en celebraciones, reuniones y encuentros alrededor de la mesa.

El festival llega a su cuarta edición consecutiva en la capital y se ha consolidado como el encuentro parrillero más grande de Colombia. Los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica que incluye desde la tradicional ternera a la llanera hasta propuestas inspiradas en la cocina mexicana y otras culturas, convirtiéndose en una experiencia imperdible para los amantes de la carne y la parrilla.

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Además de la oferta culinaria, el evento contará con experiencias gastronómicas especiales y la participación de tres chefs internacionales que cocinarán junto a expertos locales, promoviendo el intercambio cultural y culinario. Entre los invitados se encuentra una de las parrilleras más reconocidas de Latinoamérica, proveniente de Brasil, además de otros destacados especialistas internacionales.

La variedad de cortes, preparaciones y restaurantes permitirá que personas de todas las edades encuentren opciones para disfrutar. Según Laura Sánchez, uno de los principales objetivos del festival es brindar una experiencia memorable a los asistentes, quienes han sido fundamentales para el crecimiento del evento junto con las marcas que han respaldado esta iniciativa.

La invitación está abierta para que familias, amigos y amantes de la buena gastronomía asistan este 13, 14 y 15 de junio a la Hacienda San Rafael, la entrada tiene un costo de 30.000. Además de disfrutar de una gran experiencia culinaria, los visitantes podrán apoyar la visibilización de la gastronomía bogotana en un espacio pensado para todos, incluyendo las mascotas, ya que el festival es pet friendly.