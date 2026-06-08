Entre joropos, recuerdos y familia: así nació Aguacero, el nuevo álbum de Llane

Tras consolidar una exitosa trayectoria como integrante de Piso 21, Llane encontró en la música una forma de regresar a sus recuerdos y a las historias que marcaron su vida. Para el artista, este nuevo capítulo ha significado volver a los lugares, las personas y las experiencias que definieron su identidad, convirtiendo la memoria en el punto de partida de su propuesta musical.

Ese camino toma forma en Aguacero, su primer álbum de estudio como solista. El proyecto reúne influencias de la música llanera, el bolero y otros géneros que acompañaron su infancia, en una apuesta que conecta tradición y actualidad. El trabajo también incluye “Como Antes”, canción que hace parte de la banda sonora de la serie “La Vorágine” y que refuerza la relación del artista con los paisajes, las historias y las raíces culturales que inspiraron esta producción.

En A Vivir Que Son Dos Días, Llane explicó que su vínculo con los Llanos Orientales nació gracias a su padre, quien promovió la cultura llanera durante años a través de festivales y su restaurante en Antioquia, Alma llanera. Rodeado de músicos, cantantes y sonidos tradicionales, el artista encontró desde muy joven una conexión especial con un universo que hoy ocupa un lugar central en su propuesta musical.

Uno de los momentos más emotivos del álbum llega con “Cucho”, una canción dedicada a su padre. Allí reconstruye parte de su historia familiar y reúne voces que hicieron parte de aquellos años. Para el cantante, este proyecto representa una manera de mantener vivos los recuerdos y transformar experiencias difíciles en canciones capaces de conectar con otras personas. “Recordarlos y hablar de ellos es una forma de sentir que siguen presentes”, señaló.

Aunque el joropo y la música llanera tienen un papel fundamental en Aguacero, el disco también incorpora influencias del bolero, el tango y otros géneros que acompañaron su infancia. El resultado es una propuesta que busca acercar estos sonidos a nuevas audiencias sin perder el respeto por sus raíces. Según contó, la respuesta del público ha sido especialmente positiva, incluso entre personas que no tenían un contacto cercano con la música llanera.