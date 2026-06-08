Mesitas del Colegio convirtió sus calles en escenario para celebrar el teatro y la cultura

Desde hace más de dos décadas, este festival ha encontrado en las calles, los parques y los espacios abiertos del municipio el escenario perfecto para acercar el teatro a públicos de todas las edades. Más que una programación artística, el evento se ha consolidado como una iniciativa comunitaria que involucra a habitantes, comerciantes, voluntarios y colectivos culturales en torno a un propósito común: mantener viva una de las tradiciones culturales más importantes de la región.

En A Vivir Que Son Dos Días, Jennifer Rodríguez, directora de la junta organizadora del festival, explicó que esta edición tuvo un significado especial al ser impulsada por la propia comunidad de Mesitas del Colegio, que se unió para recuperar y fortalecer un evento que durante años ha hecho parte de la identidad cultural del municipio.

Además de las presentaciones teatrales, la programación incluyó el encuentro gastronómico Sazonar, una iniciativa que reunió a cocineras tradicionales de distintas regiones del país junto a portadoras de saberes locales. Durante la actividad se prepararon cerca de mil porciones de sancocho para artistas y asistentes, en una muestra de cómo la gastronomía también puede convertirse en un espacio de encuentro y construcción colectiva.

El festival llevó sus actividades a diferentes sectores del municipio, incluyendo parques, barrios e inspecciones rurales. En total participaron 35 agrupaciones artísticas, que presentaron sus obras ante familias y visitantes que encontraron en las calles un escenario abierto para disfrutar del teatro y otras expresiones culturales.

La jornada de cierre estará dedicada a los artistas locales, con presentaciones en el Parque Principal y en el Teatro de la Cigarra.