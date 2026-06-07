La rapsodia de Queen promete emocionar a los fans de la agrupación británica

En A Vivir Que Son Dos Días, Bellón habló sobre La rapsodia de Queen y destacó la importancia que tuvo la banda, así como su icónico vocalista Freddie Mercury, en la historia de la música contemporánea.

Queen marcó a toda una generación con canciones que trascendieron el tiempo y se convirtieron en la banda sonora de millones de personas. Su legado demuestra que, pese a las dificultades y al rechazo, es posible luchar por los sueños y dejar una huella imborrable.

El libro realiza un recorrido por algunos de los himnos más emblemáticos del grupo, canciones que hoy forman parte de la memoria colectiva de sus seguidores, como Love of My Life, We Will Rock You y muchos otros éxitos que consolidaron a Queen como una de las bandas más importantes de todos los tiempos.

Esta nueva publicación también explora los momentos más significativos de la agrupación, incluyendo los desafíos, triunfos y experiencias que ayudaron a construir la identidad artística y humana de sus integrantes.

Manolo Bellón explicó que decidió escribir sobre Queen debido a la admiración que siente su esposa, Martha Rocío, por la banda. Además, recordó cómo canciones como Love of My Life han acompañado la vida de miles de seguidores.