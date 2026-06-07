Volar, una película que invita a reflexionar sobre una triste realidad

En una entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, el director del filme, Jeiver Pinto, destacó la importancia de abordar temas que la sociedad suele ignorar, especialmente aquellos relacionados con personas que viven en condiciones de vulnerabilidad y que, a diario, pasan desapercibidas para miles de ciudadanos.

La película cuenta la historia de Alicia y Alirio, dos personas provenientes de contextos completamente distintos. Alicia pertenece a una clase alta, mientras que Alirio es un adolescente que vive en un entorno contrario a ella. Sin embargo, ambos comparten una misma realidad: el abandono familiar y la soledad. A través de sus historias, la producción muestra que estas problemáticas trascienden las diferencias económicas y sociales.

Volar pone en el centro de la conversación a quienes muchas veces son invisibilizados por la sociedad. La película recuerda que detrás de cada persona habitante de calle existe una historia de vida, marcada por experiencias, pérdidas y circunstancias que merecen ser comprendidas. Para lograrlo, la producción retrata escenarios y situaciones cotidianas de Bogotá con un enfoque cercano y humano

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Según Jeiver, se trata de una obra que nace desde la empatía y la necesidad de reconocer la humanidad de quienes suelen ser ignorados. Además, resaltó que gran parte del elenco está conformado por estudiantes de un colegio del barrio Las Cruces, en Bogotá, quienes, aunque no son actores profesionales, demostraron un gran talento frente a las cámaras.

El director también recordó la importancia del apoyo del público al cine colombiano, ya que el desempeño de las películas durante sus primeras semanas en cartelera suele determinar su permanencia en los cines. Por ello, extendió la invitación a los espectadores para que conozcan Volar y apoyen esta propuesta audiovisual de carácter social, que ofrece una mirada profunda sobre una realidad presente en las calles de Colombia.

La invitación es para que se acerquen a Cinema Procinal de Salitre en Bogotá, Cineprox las Américas en Medellín y en la Cinemateca de Salento donde se dará también un conversatorio.