La voz de la Amazonía ecuatoriana llega a la FILBo con ‘Seremos jaguares’

En A Vivir Que Son Dos Días, la líder indígena ecuatoriana Nemonte Nenquimo habló sobre su más reciente libro, “Seremos jaguares,” el cual presentado en el marco de la FILBo 2026. Una particularidad de la obra es que en el Reino Unido llevará el título “No seremos salvados.” En esta obra, la autora reflexiona sobre la conquista y cómo los colonizadores impusieron sus creencias, incluyendo una idea de Dios ajena a las comunidades originarias.

En su cultura, el jaguar es un animal sagrado. A través de su espíritu, se cree que se transmiten mensajes como enfermedades o amenazas territoriales, interpretados por medio de un chamán.

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Para Nemonte, participar por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Bogotá es una oportunidad significativa. Su libro recoge la memoria de su comunidad y resalta que, por primera vez, son los miembros de su común quienes narran su historia. El propósito es preservar estas voces y asegurar que perduren para las futuras generaciones.

La autora presentará “Seremos jaguares” el próximo 30 de abril. Además, participará en varios espacios: FILBo Ciudad a las 9:30 a. m., en la sala Jorge Isaacs a las 2:30 p. m., y en el Gran Salón D a las 5:30 p. m., donde compartirá su historia desde la perspectiva indígena.