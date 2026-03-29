Niyireth Alarcón tradición colombiana que conquista escenarios internacionales

Niyireth Alarcón es una artista colombiana que en su propuesta musical combina instrumentos como el tiple y la percusión, creando un estilo propio que la ha llevado a compartir escenario con artistas internacionales como Susana Baca y Lila Downs.

En A Vivir Que Son Dos Días, Niyireth habló sobre su apuesta artística, que se aleja de los géneros comerciales actuales y se enfoca en la poesía, el arte y la música tradicional colombiana. Ritmos como el sanjuanero, muy representativos del Huila su tierra natal, fueron su primera gran inspiración.

Su interés por la música andina se fortaleció en la academia, donde encontró referentes como León Cardona, quien junto a otros maestros le mostró nuevas formas de entender y crear música. Para Niyireth, lo más valioso ha sido poder unir ese conocimiento académico con la esencia del campo y la tradición. A lo largo de su vida, la música ha sido su mayor motor.

Además, su trabajo se ha convertido en un puente entre Colombia y quienes están fuera del país. A través de sus canciones, logra que muchas personas reconecten con los paisajes, la cultura y las raíces colombianas. En sus presentaciones, es común ver públicos de diferentes nacionalidades, algo que ella valora profundamente.

También destaca el papel de las mujeres en la música andina. Antes, muchas eran reconocidas principalmente como acompañantes en duetos, pero hoy han ganado espacio como compositoras, productoras, instrumentistas y solistas, logrando mayor visibilidad en la industria.

Su música ha trascendido fronteras y ha sido muy bien recibida en países como Alemania, donde la música andina colombiana ha encontrado un público cada vez más interesado.