“La Fuerza Pública está desmoralizada y maniatada”: alcalde Galán tras atentados terroristas

Bogotá D.C

En las últimas 48 horas se han registrado 13 víctimas mortales por múltiples atentados terroristas en municipios de los departamento del Valle y del Cauca.

Ante este crítico panorama de inseguridad que vive el país, el alcalde de Bogotá y presidente de Asocapitales, Carlos Fernando Galán, rechazó estas acciones y exigió medidas urgentes.

“No podemos acostumbrarnos a dormirnos un día con atentados terroristas en Cali y Palmira, y, al otro día, lamentar un nuevo ataque en la vía Panamericana”, expresó el mandatario.

Indicó que más allá de las diferencias políticas entre los alcaldes y el gobierno nacional, el propósito de todos debe ser enfrentar a los grupos armados ilegales.

“No podemos seguir viendo cómo se pierden vidas en nuestro país, mientras las estructuras criminales son cada vez más fuertes y la Fuerza Pública está debilitada, desmoralizada y maniatada”, sostuvo Galán.

Asimismo, envió un mensaje de solidaridad a todos los familiares de las 13 víctimas que murieron y de las que resultaron heridas en estos hechos de violencia.