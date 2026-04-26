“La Fuerza Pública está desmoralizada y maniatada”: alcalde Galán tras atentados terroristas
El mandatario exigió medidas de seguridad urgente ante el critico panorama que vive el país en orden público.
Bogotá D.C
En las últimas 48 horas se han registrado 13 víctimas mortales por múltiples atentados terroristas en municipios de los departamento del Valle y del Cauca.
Ante este crítico panorama de inseguridad que vive el país, el alcalde de Bogotá y presidente de Asocapitales, Carlos Fernando Galán, rechazó estas acciones y exigió medidas urgentes.
“No podemos acostumbrarnos a dormirnos un día con atentados terroristas en Cali y Palmira, y, al otro día, lamentar un nuevo ataque en la vía Panamericana”, expresó el mandatario.
Indicó que más allá de las diferencias políticas entre los alcaldes y el gobierno nacional, el propósito de todos debe ser enfrentar a los grupos armados ilegales.
“No podemos seguir viendo cómo se pierden vidas en nuestro país, mientras las estructuras criminales son cada vez más fuertes y la Fuerza Pública está debilitada, desmoralizada y maniatada”, sostuvo Galán.
Asimismo, envió un mensaje de solidaridad a todos los familiares de las 13 víctimas que murieron y de las que resultaron heridas en estos hechos de violencia.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....