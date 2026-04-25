James Rodríguez tuvo su primera titularidad en la MLS: fue de los mejores del partido ante LAFC

Casi dos meses después desde que llegó a Minnesota United, James Rodríguez sumó su primera titularidad por MLS. El colombiano ya había sido inicialista en la Copa ante Sacramento, pero este sábado su nombre apareció entre los 11 del equipo de The Loons en el juego ante Los Ángeles FC por la fecha 10 de la Conferencia Oeste.

Minnesota inició el juego de manera adversa, pues apenas en 9 minutos Tillman dejó para el venezolano David Martínez, quien entró al área y remató de pierna izquierda al primera palo para poner así el 0-1 que a la postre sería definitivo, pues el marcador no se movió y terminó en derrota.

James, de los mejores calificados del partido

El nivel de James en el partido fue de menos a más. Comenzó a tomar confianza con el pasar de los minutos y puso buenos centros de tiros de esquina, algunos fueron conectados y otros no, pero siempre generó peligro mediante su gran pegada.

James estuvo activo. Se mostró siempre por el centro del campo y cuando tuvo la oportunidad remató de media distancia. Al minuto 43 tuvo un disparo que pasó muy cerca y al 45+7′, también desde fuera del área, disparó e hizo volar a Hugo Lloris, quien la envió al tiro de esquina.

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Tras la reanudación, al 47′, se autohabilitó con un buen gesto técnico y luego remató al arco, pero le faltó potencia para sorprender a Hugo Lloris.

Además, generó una acción que pudo terminar en gol. Al 59′ le hizo un caño a un rival para quedar de frente al arco y luego habilitó con un gran pase a Yeboah, pero el delantero falló en el control y fue despojado del balón. Cuatro minutos después, el entrenador, Cameron Knowles, decidió sustituir al colombiano para darle paso a Joaquín Pereyra.

James terminó como el mejor jugador calificado del Minnesota. Portales como SofaScore le dieron 7.6, Flashscore 7.7 y 365 lo puntuó con 8.0, siendo incluso el mejor valorado del juego. En las diversas aplicaciones destacaron sus dos remates a puerta, seis a nivel general, y realizó 5 pases clave, 15 pases en el último tercio y una precisión del 84% en los envíos.

Partidos como este le permiten al cucuteño tomar la confianza necesaria de cara al Mundial con la Selección Colombia, pues ya empezaba a generar preocupación la falta de minutos. Incluso, se estima que haya un encuentro con Néstor Lorenzo para que evalúe su actualidad en la MLS.

¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez?

Con esta derrota, Minnesota quedó en el cuarto puesto de la Conferencia Oeste con 17 puntos, pero con el resto de la jornada por disputarse, podría bajar más posiciones.

El siguiente duelo del equipo será ante San José Earthquakes por los octavos de final de la US Open Cup, el martes 28 de abril. Con este, quedarán otros cinco encuentros de la MLS antes del Mundial.