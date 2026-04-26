Gobierno del alcalde Dumek Turbay consolida Mi Primera Chamba y Mi Primer Empleo

En una ciudad donde miles de jóvenes buscan su primera oportunidad laboral, las historias de Breisys Bermúdez y Miguel Fuentes reflejan cómo las políticas públicas de la Alcaldía de Cartagena y las estrategias planteadas en el Plan de Desarrollo “Cartagena, Ciudad de Derechos”, para mejorar los índices de empleabilidad, pueden transformar realidades y abrir caminos hacia el desarrollo profesional, conforme con la visión de Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

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A través de los programas Mi Primera Chamba y Mi Primer Empleo, liderados por la Dirección de Talento Humano de la Alcaldía Mayor de Cartagena, el Distrito ha impulsado la inserción laboral juvenil, impactando a más de 1.000 jóvenes en etapa de formación práctica profesional, técnica y tecnológica. En cuatro fases o períodos del programa Mi Primera Chamba, se han vinculado en promedio 250 estudiantes por cohorte, mientras que más de 3.000 jóvenes han participado en las convocatorias abiertas, evidenciando el alto interés por acceder a estas oportunidades.

Para Breisys Bermúdez esta iniciativa significó mucho más que su primera experiencia laboral. Hoy hace parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa (OACP), donde contribuye a la producción de contenidos audiovisuales que conectan la gestión distrital con la ciudadanía.

“Mi experiencia fue de gran satisfacción, porque cada tutor y cada evento fueron una motivación para fortalecer mis conocimientos en lo audiovisual. Gracias a estos retos pude crecer de manera creativa y profesional. Hoy estoy vinculada a la Alcaldía de Cartagena, grabando, editando y produciendo el contenido que la ciudadanía ve a través de sus redes”, afirmó.

Como ella, Miguel Fuentes encontró en estos programas una puerta que antes parecía lejana. Proveniente de un contexto marcado por la falta de oportunidades laborales, hoy se desempeña como abogado en la Secretaría General, apoyando procesos de contratación.

Su experiencia lo motiva a invitar a otros jóvenes a creer en estos procesos y atreverse a soñar. Considera que estos programas son la puerta de entrada para transformar realidades y construir un mejor futuro.

“Crean en estas iniciativas que brinda el Distrito de Cartagena, crean en estas convocatorias y atrévanse, ya que son oportunidades reales que no solo transforman experiencias laborales, sino que también transforman vidas”, expresó.

Ambos casos evidencian cómo estos programas no solo brindan experiencia, sino que se convierten en una ruta real hacia la empleabilidad. De hecho, los jóvenes que se destacan en Mi Primera Chamba logran vincularse posteriormente a Mi Primer Empleo. En lo corrido de 2026, 140 jóvenes han sido vinculados a la Alcaldía bajo esta modalidad, sumándose a los 146 que lo hicieron en 2025, para un total de más de 280 jóvenes integrados al Distrito.

Desde la Dirección de Talento Humano se destaca que estas iniciativas hacen parte de la línea estratégica de Desarrollo Económico Equitativo del Plan de Desarrollo, en su componente de empleabilidad juvenil, alcanzando el 100 % de la meta propuesta.

La líder del programa, Paola Saladén, resaltó el impacto integral de estas estrategias:

“A través de Mi Primera Chamba, hemos logrado que más de mil jóvenes se adentren en el mundo laboral y adquieran experiencia real. Muchos de ellos, gracias a su desempeño, han logrado continuar en Mi Primer Empleo. Estos programas han contribuido a reducir los índices de desempleo juvenil en la ciudad, brindando oportunidades concretas para el desarrollo profesional”.

El enfoque social también ha sido clave: el 70 % de los participantes pertenecen a estratos 1, 2 y 3, y el programa prioriza la vinculación de mujeres. En el más reciente período, de los 259 jóvenes seleccionados, 145 son mujeres.

Además, Mi Primera Chamba incorpora un componente psicosocial que incluye acompañamiento permanente, capacitaciones, asesoría psicológica y seguimiento durante el proceso de prácticas, en cumplimiento de la normativa vigente en salud mental. También garantiza auxilios de transporte, alimentación y cobertura de ARL, asumida directamente por el Distrito.

Como parte de su fortalecimiento, el programa cuenta con un aplicativo propio para gestionar las convocatorias y procesos de selección, y próximamente abrirá una nueva convocatoria (período 5), que iniciará con rutas universitarias en mayo para promover la participación de estudiantes de instituciones públicas y privadas, dentro y fuera de la ciudad, que residan en Cartagena.

Con estas acciones, la Alcaldía Mayor de Cartagena reafirma su compromiso con el talento joven, apostándole a una ciudad donde las oportunidades sí existen y mejoran las condiciones de empleabilidad en el Distrito.

Mi Primer Empleo continúa abriendo puertas a jóvenes que, como Breisys y Miguel, solo necesitaban una oportunidad para empezar. Porque para la Alcaldía de Cartagena los jóvenes no son solo el futuro: son el presente que está construyendo ciudad.