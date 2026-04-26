En el Día de los Niños, FICCI y TransCaribe les regalaron una noche de cine en el Patio Portal

En el marco de una alianza institucional con el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), TransCaribe realizó una jornada cultural para celebrar el Día del Niño, con la proyección especial de cortometrajes en la plataforma alta del Patio Portal. La actividad contó con la participación de más de cien niños, acompañados por sus padres y acompañantes.

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La iniciativa marca un hito al convertirse en la primera vez en Colombia que un sistema de transporte masivo integra una proyección cinematográfica dentro de su infraestructura operativa, promoviendo el uso de estos espacios como escenarios de encuentro comunitario, cultura y convivencia.

La función estuvo dedicada a niños y niñas de distintas comunidades de Cartagena, quienes participaron en una experiencia pensada para el disfrute en familia, el fortalecimiento de vínculos y el acceso a contenidos culturales en entornos cotidianos de la ciudad.

La muestra hizo parte de la sección “De Indias” del FICCI 65, e incluyó la proyección de los cortometrajes “Ángeles somos”, “El reportaje”, “Héroes del silencio”, “Kuagro”, “La tinaja” y “Piratas de La Boquilla”, producciones rodadas en el departamento de Bolívar que abordan temáticas relacionadas con la niñez, la imaginación, la identidad cultural y las tradiciones del territorio.

“Este tipo de actividades contribuyen a consolidar el sistema no solo como un medio de transporte, sino como un espacio público que también promueve el acceso a la cultura, el arte y la integración social. Además, nos permiten formar y generar sentido de pertenencia por el sistema en estos niños, que son y serán nuestros usuarios del mañana”, expresó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

La gerente también agradeció al FICCI por la articulación institucional que hizo posible esta jornada, así como a las familias participantes por su asistencia y disposición para compartir en un entorno seguro y diseñado para el disfrute colectivo.