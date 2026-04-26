Distrito recibió decisión del Tribunal de arbitramento sobre pleito con operador de Doña Juana

Bogotá D.C

El Tribunal de Arbitramento resolvió el largo pleito entre el operador del relleno sanitario Doña Juana, Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR Doña Juana), y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y falló en contra del Distrito.

El laudo, que se compone de más de 1.000 páginas, ordenó el pago de indemnizaciones a la UAESP por$420.097 millones de pesos al operador del relleno, por desequilibrio económico, derivado de decisiones de la entidad distrital, que afectaron el contrato.

Según lo que argumentó el consorcio, este tuvo que asumir gastos que no fueron cubiertos por la remuneración que se pactó en el contrato.

El consorcio también deberá pagarle al Distrito 17.077 millones de pesos.

Este nuevo fallo arbitral sobre Doña Juana resuelve un pleito que comenzó desde 2010 e integró hechos y reclamaciones acumuladas durante esos años hasta 2023, fecha en la que empezó el trámite arbitral.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) informó que recibió la notificación del laudo arbitral definitivo.

“Actualmente, el equipo jurídico y técnico de la UAESP se encuentra analizando integralmente el contenido y alcance de la providencia para determinar los pasos subsiguientes, garantizando siempre la protección del patrimonio público y la continuidad en la prestación de los servicios públicos en el Relleno Sanitario Doña Juana”, señalaron.