Con dos minas ilegales, presuntamente el Clan del Golfo obtenía más de mil millones de pesos al mes

San Luis - Antioquia

La Cuarta Brigada, con apoyo de la policía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, llegó hasta una zona rural del municipio de San Luis en el Oriente de Antioquia, donde ubicaron dos unidades mineras con las que presuntamente el Clan del Golfo no solo obtenía ganancias millonarias, sino también estaba generando graves daños ambientales en el territorio.

En los entables ubicados en la vereda El Porvenir, las autoridades destruyeron dos excavadoras, una clasificadora, tres motores, 500 galones de ACPM, seis mangueras de succión y dos granadas de succión.

“Este resultado representa una afectación económica aproximada de mil doscientos millones de pesos del Gao Clan del Gol. Asimismo, durante la intervención se venció un grave daño ambiental de un área de tres hectáreas”, aseguró el Teniente Coronel Yimmy Cayetano Mancilla, comandante del Batallón Especial, Energético y Vial N.º 4.

El oficial agregó que con esta actividad ilegal se había ocasionado la deforestación de cerca de 7.000 árboles y la contaminación de fuentes hídricas de la zona impactada.