Con centro de monitoreo refuerzan la seguridad en el Magdalena Medio

Bucaramanga

La gobernación de Santander entregó para el Magdalena Medio el primer Centro Integrado de Monitorio, Vigilancia y Reacción inmediata (CIMVRI) que incluso ya inició operación en Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí y Cimitarra.

Este centro integrado por drones, conectividad satelital y puesto de mando móviles ayudará a mejorar la vigilancia en zonas urbanas y rurales del Magdalena Medio Santandereano y atender con mayor rapidez las emergencias.

El gobernador Juvenal Díaz Mateus indicó que “con lo que entregamos en el día de hoy se van a salvar vidas, con lo que entregamos en el día de hoy se va a facilitar el trabajo de la fuerza pública”.

Agregó el mandatario que con esto se busca maximizar la seguridad en este territorio que siempre ha sido un foco de presencia de grupos al margen de la ley y que durante muchos años ha causado temor en la comunidad.

"Esto se va a convertir en un plan piloto, se puede aumentar la capacidad en otras zonas del departamento. Vamos a seguir impulsándolo desde la Gobernación, cuidando los equipos, haciendo mantenimiento y generando doctrina para que cada vez brinde mayor seguridad a los santandereanos y a los colombianos", agregó el mandatario.

Además, confirmó el gobernador que se entregarán dos unidades más al Ejército Nacional y a la Policía para avanzar en la seguridad del departamento.