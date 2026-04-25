Vive un domingo gratis dedicado a la niñez en el Castillo de San Felipe de Barajas

Este domingo el Castillo de San Felipe de Barajas será escenario de juegos y diversión para niños y niñas durante la jornada de entrada gratuita para colombianos, organizada por la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), delegada por el MInisterio de las Culturas, las Artes y los Saberes como administradora de las Fortificaciones.

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Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., los nacionales colombianos podrán disfrutar el acceso gratuito a la fortaleza presentando la cédula ciudadanía, y participar junto a sus hijos en diversas actividades programadas en diferentes puntos del San Felipe, como la zona de lectura, dibujo y pintucaritas en el tendal del Hospital de Tropa, la cual estará habilitada de 9:00 a.m. a 12:00 m., y la zona recreativa con juegos e inflables en la batería de la Redención a partir de las 9:00 a.m.

Por otro lado, a las 10:00 a.m. en el tendal del Bonete, las familias tendrán la oportunidad de observar una función de títeres, mientras que a las 4:00 p.m., también en el Bonete, se realizará un show musical infantil.

La directora de la Etcar, Sandra Schmalbach, afirma “Siempre hemos tenido claro que el público infantil es el que más disfruta y aprende sobre el valor del patrimonio cultural en todas las actividades que realizamos, por eso estamos comprometidos con ofrecerles una jornada inolvidable y divertida junto a sus seres queridos que les permita sentar unas bases fuertes en amor y valoración de sus fortificaciones”.