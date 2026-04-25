Tres capturados en Neiva y Palermo por apoyar a disidencias de las Farc

Neiva

En desarrollo de operaciones conjuntas entre la Policía Nacional, a través de la DIJIN, y unidades de las Fuerzas Militares, fueron capturados tres presuntos integrantes de las Redes de Apoyo a Estructuras Residuales en zona rural de los municipios de Neiva y Palermo. Las acciones se realizaron mediante diligencias de allanamiento coordinadas con la Fiscalía.

El resultado fue posible gracias a un proceso de inteligencia interinstitucional que permitió ubicar y judicializar a los implicados, a través de tres órdenes de allanamiento expedidas por la Fiscalía 106 Especializada DECOC. Las autoridades realizaron labores de georreferenciación y seguimiento técnico que facilitaron la ubicación de los señalados integrantes de esta estructura ilegal.

Entre los capturados se encuentran alias “Sombrerón”, señalado como presunto cabecilla de las redes de apoyo en la vereda Pradera, zona rural de Neiva; alias “Moisa” o “Moisés”, quien lideraría actividades logísticas en el corregimiento de Chapinero; y alias “Borojó”, presunto integrante encargado de funciones de enlace y soporte en zona rural de Palermo. Según las investigaciones, estos individuos facilitaban el ingreso de comisiones armadas y coordinaban actividades de intimidación y extorsión.

Durante el operativo fueron incautados un revólver calibre 38, cinco cartuchos, seis uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, un proveedor metálico y un rollo de cordón detonante. Las autoridades señalaron que este resultado afecta la capacidad logística y de expansión criminal de la estructura Ismael Ruiz del Bloque Central Isaías Pardo, que buscaba consolidar un corredor estratégico entre los departamentos de Cauca, Tolima y Huila.