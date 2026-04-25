Sindicatos de la dirección de tránsito de Bucaramanga protestaron y esto respondió la entidad

Bucaramanga

Un nuevo choque entre los sindicatos de la dirección de tránsito de Bucaramanga y el equipo administrativo se presentó en las últimas horas con una protesta que dejó sin servicio de atención al público durante un tiempo a la entidad. Esta vez las diferencias se dieron por el incremento salarial y condiciones laborales.

El director de tránsito Jahir Manrique confirmó que ya se llegaron a unos acuerdos con los integrantes de los sindicatos para poder trabajar en conjunto en los beneficios que ellos solicitan.

“Ya asumimos los compromisos de mejoras escuchando en el tema del aumento salarial, el tema de las condiciones de dos funcionarios que se están quejando del equipo directivo. Ya vamos a hacer una mesa con estos dos funcionarios del equipo directivo para que le den la oportunidad a ellos de defenderse“, indicó Manrique.

Agregó el funcionario que con estos acuerdos se logra volver a la atención al público con normalidad en la entidad tras varias horas de afectación en el servicio.