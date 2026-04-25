Pozo Donato será restituido en 2027 tras acuerdo entre Cámara de Comercio, UPTC y Pizza Nostra

Tunja

El presidente de la Cámara de Comercio de Tunja, Sergio Tolosa, aclaró la situación contractual del Pozo Donato y confirmó que se logró un acuerdo con la UPTC y el arrendatario para garantizar la restitución del bien en 2027, pese a que el contrato había sido renovado automáticamente hasta 2031 antes de su llegada al cargo.

Según explicó Tolosa, al asumir la Presidencia Ejecutiva encontró que el contrato con el arrendatario ya llevaba tres meses de haber sido renovado por cinco años más. “Cuando entro a la Cámara me encuentro con que el contrato se había renovado hasta el 2031, pero la universidad nos solicita la restitución del bien con anticipación y nos indica que no se renovará el comodato”, señaló.

Ante este escenario, el dirigente indicó que se adelantaron mesas de trabajo con la universidad y el arrendatario, logrando la firma de un otrosí que modificó las condiciones iniciales del contrato. “Pudimos hacer un acuerdo beneficioso para la Cámara. El primero de los puntos es que el bien se entregará en agosto de 2027, cuando vence el comodato, es decir, ya no irá hasta el 2031”, afirmó.

El presidente también destacó que se acordó un incremento en el canon de arrendamiento, atendiendo observaciones de la Contraloría. “Se estableció un canon cercano a los 17 millones de pesos, de acuerdo con los estudios realizados por la Cámara, y fue aceptado por el arrendatario”, explicó.

En cuanto al manejo de los recursos, Tolosa precisó que no es posible que el arrendatario pague directamente a la universidad, por lo que la Cámara actuará como intermediaria. “Estamos haciendo los ajustes financieros para manejar estos recursos como ingresos de terceros y poder transferirlos a la universidad cuando lo solicite, descontando los impuestos de ley”, indicó.

Frente a versiones que señalaban que el arrendatario habría exigido contraprestaciones para entregar el inmueble, el presidente fue enfático en desmentirlo. “No están pidiendo absolutamente nada. El arrendatario accedió a las solicitudes de la Cámara”, sostuvo.