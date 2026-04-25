Neutralizan a presunto segundo cabecilla del Frente Hernando González Acosta en el Huila

Neiva

En desarrollo de operaciones coordinadas entre el Ejército Nacional y la Policía, fue neutralizado alias ‘El Negro José’ o Andrés Acosta, identificado como José Alfredo Quiñones Ordóñez, señalado como presunto segundo cabecilla y jefe de finanzas del Frente Hernando González Acosta. La acción se llevó a cabo en zona rural del municipio de La Plata, en el occidente del Huila.

Los hechos se registraron en la vereda Santa Marta, donde tropas del Batallón de Infantería Liviana n.° 26 Cacique Pigoanza, adscrito a la Novena Brigada, sostuvieron combates contra integrantes de este grupo armado organizado residual. Durante la operación también fue capturada alias ‘Estefany’, señalada como seudopolítica de la estructura y encargada de los cobros extorsivos en la región.

De acuerdo con información preliminar, este grupo ilegal ejercía presión sobre la población civil mediante acciones intimidatorias como el cobro de extorsiones. En el lugar fueron incautadas dos armas cortas calibre 9 mm, 75 cartuchos del mismo calibre, dos proveedores para pistola, un computador portátil, cuatro memorias USB, un teléfono celular, $650.000 en efectivo, así como panfletos alusivos a la subestructura, boletas de citación para el cobro de extorsiones, sellos, elementos para carnetización ilegal y material de intendencia.

Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron a una adolescente que se encontraba en poder del grupo armado, lo que evidencia la persistencia del reclutamiento ilícito de menores. Tras este golpe militar, el Brigadier General de la Novena Brigada César Augusto Suárez confirmó que la incineración de un vehículo de carga pesada en el sector de Puerto Seco, sobre la Ruta 45, fue una acción retaliatoria atribuida a disidentes de las Farc.