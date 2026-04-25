Medidas de protección para la población civil en Valle y Cauca, solicitó la Defensoría del Pueblo

En medio de una escalada de ataques que han afectado directamente a la población civil y a corredores estratégicos de movilidad en el suroccidente del país, la Defensoría del Pueblo advirtió que esta escalada no solo impacta a la Fuerza Pública, sino que está trasladando los riesgos a la población civil y a corredores donde transitan comunidades, ampliando las afectaciones en el territorio.

La sucesión de estos hechos, sostiene la Defensoría, evidencia una intensificación de las acciones armadas en la región y una presión creciente sobre las comunidades, que hoy enfrentan restricciones en su movilidad, afectaciones en su vida cotidiana y temor en los territorios.

Atentados

En el municipio de Cajibío, Cauca, en el sector de El Túnel sobre la vía Panamericana que comunica Popayán con Cali, fue detonado un artefacto explosivo mientras varios vehículos se encontraban detenidos, dejando un saldo preliminar de al menos 10 personas fallecidas y más de 17 heridas, en medio de dificultades para el ingreso de equipos de atención por condiciones de seguridad.

A este hecho se suman otros ataques recientes en el departamento del Cauca.

En la madrugada, en el municipio de Mercaderes, fue activado un artefacto explosivo que impactó vehículos de servicio público que transitaban por la vía en límites con Nariño.

En Popayán, fue detectado y desactivado un dron con carga explosiva en cercanías al cantón militar, lo que evidencia el uso de nuevas modalidades de ataque en zonas donde hay presencia de población civil.

También se han conocido amenazas sobre la posible instalación de nuevos artefactos explosivos en la vía Panamericana, en sectores como Mandivá, en Santander de Quilichao, y Pescador, en Caldono.

De igual forma, se registró un atentado contra la base militar ubicada en Guachené, mediante el uso de un vehículo acondicionado con artefactos explosivos tipo cilindro.

Estos hechos se inscriben en un contexto más amplio que incluye acciones violentas reportadas en el Valle del Cauca, como los atentados de ayer contra el Batallón Pichincha en Cali y contra el Batallón de Ingenieros N.º 3 Agustín Codazzi, en Palmira, y el de hoy en la madrugada, un ataque a la subestación de policía del corregimiento Potrerito en Jamundí. además de otro ataque contra la Estación de Policía en Robles.

En la zona hacen presencia estructuras armadas ilegales, como las que se autodenominan disidencias de la línea de alias “Iván Mordisco”.

La Defensoría del Pueblo ha advertido de forma reiterada, a través del Sistema de Alertas Tempranas, sobre los riesgos derivados del control territorial, la imposición de normas y las disputas entre actores armados en el suroccidente del país.

La repetición de estos hechos en los mismos corredores evidencia fallas en la prevención y en la respuesta institucional.

Al grupo armado responsable, la Defensoría del Pueblo, le exigió cesar de inmediato estos ataques y detener el uso de artefactos explosivos y otros métodos que están afectando directamente a la población civil.