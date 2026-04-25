Se inician los diplomados gratuitos de la Escuela de Oficios Hoteleros y Turísticos 2026 con su primera cohorte

Con el inicio de los diplomados de la Escuela de Oficios Hoteleros y Turísticos 2026, la ciudad fortalece la formación de su capital humano y eleva los estándares de calidad del servicio en uno de sus sectores más estratégicos. Este proceso, que beneficiará hasta a 450 cartageneros durante el año, iniciando con una primera cohorte de 300 participantes y continuará en el segundo semestre con la vinculación del otro grupo de estudiantes seleccionados en la misma convocatoria.

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Este programa es liderado por la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo, en alianza con la Fundación Santo Domingo, la Cámara de Comercio de Cartagena, la Universidad del Sinú – seccional Cartagena y la Fundación GitLab articulando esfuerzos entre el sector público, privado y académico para generar oportunidades de formación, empleabilidad y crecimiento.

Este programa, que alcanza su quinta cohorte, se consolida como una de las principales apuestas de la ciudad para fortalecer la cadena de valor del turismo, dignificar los oficios del sector y elevar los estándares de servicio, a través de la articulación entre el sector público, privado y académico.

“Creemos firmemente que el turismo se construye desde las personas. Por eso, le apostamos a procesos de formación que fortalezcan las competencias, impulsen la empleabilidad y dignifiquen cada uno de los oficios que hacen posible la experiencia turística en nuestra ciudad. Este año seguimos ampliando el impacto del programa para llegar a más cartageneros”, afirmó el secretario de Turismo (e), Milton Pereira Blanco.

A su vez, Álvaro González Fortich, director regional Cartagena, Bolívar de la Fundación Santo Domingo, expresó que: “en la Fundación Santo Domingo creemos que la educación transforma vidas y abre oportunidades para impulsar el desarrollo económico de las comunidades. Con esta quinta cohorte de la Escuela de Oficios Hoteleros y Turísticos seguimos apostándole al talento local, elevando los estándares del sector y proyectando a Cartagena como un destino competitivo de talla mundial”.

A través de diplomados certificados en Procesos gastronómicos e innovación en la cocina, Gestión e innovación de servicios turísticos, Gestión en servicios de alojamiento luxury, Atención premium en turismo de eventos y congresos, mesa y bar, los participantes fortalecerán sus competencias laborales y mejorarán sus oportunidades de inserción en el sector.

La formación, de carácter gratuito, tendrá una duración de 159 horas presenciales, que incluyen 50 horas de inglés básico y especializado, así como formación en habilidades blandas.

La alta demanda por esta iniciativa evidencia su impacto: 5.930 personas se inscribieron a la convocatoria realizada a comienzos de 2026 y participaron en un proceso de selección que hoy permite avanzar de manera progresiva en la formación de los participantes definidos para este año.

En 2025, 209 personas se graduaron, fortaleciendo su perfil profesional y aportando al desarrollo del turismo en la ciudad. Para 2026, el Distrito reafirma su compromiso con la formación del talento local y la generación de capacidades alineadas con las exigencias de un destino turístico de clase mundial.

Con esta estrategia, Cartagena avanza en la consolidación de un modelo turístico competitivo, sostenible e incluyente, donde el talento humano es el principal diferencial para ofrecer experiencias de calidad y seguir posicionando a la ciudad como uno de los destinos más importantes del país y la región.