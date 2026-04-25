Hay nuevo comandante en la Quinta Brigada del Ejército Nacional

Bucaramanga

En el campo de paradas del Batallón Caldas se llevó a cabo la transmisión de la mando de la Quinta Brigada, después de 10 meses salió de su cargo el coronel Gerson Molina quien asumirá un cargo de la dirección de Implementación y Monitoreo del Comando Conjunto Estratégico d3 Transición.

El mando lo asumió el coronel José Darío Rodríguez Gómez, oficial del arma de caballería con más de 29 años de experiencia y viene de desempeñarse como agregado militar en Austria.

El coronel Rodríguez Gómez es oriundo de Villavicencio y en su hoja de vida destacan cursos como lancero y paracaidista, además especialización en Pedagogía para la Educación Superior y en Administración de Recursos Militares para la Defensa Nacional y finalmente en Seguridad y Defensas Nacionales.