Policía capturó en Bolívar a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo

En un contundente golpe contra las estructuras criminales que delinquen en el norte de Bolívar, la Policía Nacional capturó en flagrancia a dos presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, durante un operativo realizado en el corregimiento de Puerto Badel, jurisdicción de Arjona, al norte de Bolívar.

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La acción se desarrolló en el marco del Plan Cazador, mediante labores coordinadas entre la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), Inteligencia Policial y bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, quienes ejecutaron una diligencia de allanamiento y registro que permitió la captura de Francisco Javier Correa Jaramillo, de 42 años, alias ‘Gonzalo’, y Ovidio Antonio Yeneris Morales, de 49 años, alias ‘Calvis’ o ‘Manuela’.

Durante el procedimiento fueron incautados dos revólveres calibre 38 milímetros, uno marca Smith & Wesson y otro Taurus, además de 11 cartuchos y tres teléfonos celulares.

Según las investigaciones, alias ‘Gonzalo’ sería el cabecilla del componente criminal focalizado de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo, con injerencia en el norte de Bolívar. Además, es señalado de coordinar y liderar homicidios en varios municipios del departamento. Registra tres anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Por su parte, alias ‘Calvis’ o ‘Manuela’ sería presunto sicario de esta organización criminal y estaría vinculado a la ejecución de homicidios en el municipio de Maríalabaja. Presenta cinco anotaciones judiciales relacionadas con homicidio, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

“Seguimos golpeando de manera contundente a las estructuras criminales que pretenden afectar la seguridad de los bolivarenses. La captura de estos dos presuntos integrantes del Clan del Golfo representa un avance significativo en la lucha contra el homicidio y otros delitos que generan zozobra en nuestras comunidades. No bajaremos la guardia y continuaremos trabajando de la mano con la Fiscalía para garantizar la tranquilidad en todo el departamento”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, a la espera de las audiencias preliminares para definir su situación judicial.