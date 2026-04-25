Fueron capturados los hombres señalados de secuestrar y asesinar a mujer en Charalá, Santander

Bucaramanga

En 2024 causó conmoción en Charalá y en todo Santander el secuestro y posterior asesinato de Georgina León de Carrizosa, una adulta mayor de 71 años, y hoy dos años después de los hechos, se empieza a determinar quiénes fueron los responsables.

Según confirmó el general Oscar Hernández, secretario del interior del departamento, tras un trabajo articulado entre las autoridades y avanzando en las investigaciones se logró dar con el paradero de quienes serían los responsables de cometer este crimen.

“Se capturaron a los cinco integrantes, especialmente al autor intelectual quien era una persona que se encontraba recluida en una cárcel en agosto del 2024. Ahora, él ya estaba en libertad, se logró hacer la investigación judicial y la captura de los cinco integrantes por parte del Gaula del Policía de Santander que hace esa importante intervención y ayuda a dar el esclarecimiento tanto del secuestro como del homicidio de la señora Georgina”, indicó el general Hernández.

Según las autoridades, el grupo delincuencial denominado ‘Los Planeadores’ habrían sido los encargados de planear y ejecutar este crimen estando al mando de alias ‘Mandril’. Aunque inicialmente se había hablado que eran integrantes de las Farc, esto finalmente no fue así.

“Fue un secuestro extorsivo, dentro de las evidencias se materializaron tres capturas de aquellas personas que cobraron 10 millones de pesos para la época del suceso y que en la investigación judicial se incorporaron estas tres capturas más los otros dos que se desarticula esa grupo”, agregó el general Hernández.