Entre el 27 de abril al 03 de mayo cortes de energía de Afinia / Julian David Sierra

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de modernización de redes eléctricas para fortalecer la continuidad y calidad del servicio. Entre el 27 de abril al 03 de mayo se desarrollarán actividades de mantenimiento, reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones de diversos municipios de Bolívar y sur de Magdalena.

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Estas labores requerirán interrupciones programadas del servicio en los siguientes municipios, corregimientos y/o sectores:

LUNES 27 DE ABRIL

Circuito Bayunca 3 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. En: zona rural de Cartagena: Vereda Púa, vía al mar kilómetro 24, finca El Solar de Yoli.

Circuito La Marina 4 de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: Carrera 2 con calle 9, barrio Bocagrande.

Circuito Bosque 14 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: Transversal 50B entre diagonal 26A y diagonal 22, barrio República de Chile.

Circuito Calamar 2 de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. En: zona rural de Mahates: San Joaquín. Zona rural de Arroyohondo: Monroy. Fincas: La Rueda, sectores aledaños vía San Joaquín - Monroy.

Circuito Gambote 4 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En Mahates: Corregimiento Malagana, sector: carrera 9 con calle 14.

Circuito Gambote 4 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: zona rural del municipio de San Juan de Nepomuceno: San Cayetano. Zona rural del municipio De Mahates: Mandinga, finca Lamba, finca Oropel, Bafín, finca La Esperanza, finca San Diego, El Guayabal, finca de Amontes, vía Malagana - Mandinga y sectores aledaños a esta vía, vía Malagana - San Cayetano y sectores aledaños a esta vía.

Circuito Hatillo de Loba 1 de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. En: Zona urbana del municipio de Hatillo de Loba. Zona rural del municipio de Hatillo De Loba: Juana Sánchez, vía Juana Sánchez - Hatillo de Loba y sectores aledaños a esta vía.

Circuito Magangué 5 de 9:00 a. m. a 9:30 a. m. En: zona urbana del municipio de Magangué: Los Comuneros, San Martín, Montecarlo, El Recreo, Isla de Cuba y Maracaná.

Circuito Magangué 5 de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. En: zona urbana del municipio de Magangué: Miraflores, San Pedro Claver, Santa Rita.

Circuito Magangué 5 de 2:30 p. m. a 3:00 p. m. En: zona urbana del municipio de Magangué: Los Comuneros, San Martín, Montecarlo, El Recreo, Isla de Cuba y Maracaná.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. En: zona rural del municipio de Mompox: Santa Teresita, La Rinconada, Loma de Simón.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: Zona Rural del Municipio de Talaigua Nuevo: Los Mangos, El Vesubio. zona rural del municipio de Santa Ana: San Fernando. Zona rural del municipio de Mompox: Ancón, La Lobata, Las Boquillas, Guaymaral, San Nicolás, Candelaria, Caldera, Los Piñones.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. En: zona rural del municipio de Mompox: Santa Teresita, La Rinconada, Loma de Simón

Circuito San Jacinto 2 de 6:50 a. m. a 4:20 p. m. En: San Jacinto, sector: finca Villa Nelly.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 10:30 a. m. a 11:00 a. m. En San Juan Nepomuceno: Carrera 12 con calle 13, barrio Arriba.

Circuito Ternera 6 de 11:10 a. m. a 11:50 a. m. En Turbaco: Calle 3 con carrera 7, sector avenida Pastrana.

Circuito Zambrano 2 de 7:50 a. m. a 5:10 p. m. En: Zona urbana de Zambrano: El Amparo, La Esperanza.

Circuito Zambrano 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En: zona urbana del municipio de Córdoba. zona rural del municipio de Córdoba: San Andrés, Santa Lucía, Tacamochito, Tacamocho.

Circuito Zaragocilla 3 de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. En: zona urbana de Cartagena: Zona industrial de Mamonal, patio de contenedores (Contecar), urbanización Santa Clara, Ceballos, sectores aledaños a diagonal 30 entre transversal 57 y diagonal 28.

Circuito Zaragocilla 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En Cartagena: Desde la calle 10B hasta la calle 12G, entre las carreras 56A y 57D, barrio El Campestre.

Circuito Zaragocilla 3 de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. En: zona urbana de Cartagena: Zona industrial de Mamonal, patio de contenedores (Contecar), urbanización Santa Clara, Ceballos, sectores aledaños a diagonal 30 entre transversal 57 y diagonal 28.

MARTES 28 DE ABRIL

Circuito Calamar 1, Calamar 3 de 4:00 p. m. a 7:00 p. m. En: zona urbana del municipio de Calamar y cliente Coolechera planta Calamar.

Circuito Chambacú 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: Carrera 17 con calles 35A hasta la 38A, sector: urbanización La Española.

Circuito Sur de Bolívar de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. En: zona urbana y rural del municipio de El Peñón. zona rural del Banco: vía El Banco - Cerrito, vía Cerrito - El Peñón, vía El Peñón - El Peñoncito, vía El Peñoncito - Puerto Boca. Sectores: Cerrito, El Peñón, El Peñoncito y aledaños.

Circuito El Carmen 3 de 7:50 a. m. a 5:00 p. m. En El Carmen de Bolívar: Calle 25 con carrera 43, sector La Gran Vía.

Circuito Gambote 4 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En Mahates: Corregimiento Gamero, sector: calle 6 con carrera 8.

Circuito Centro de 7:40 a. m. a 8:10 a. m. y de 4:30 p. m. a 5:00 p. m. En: Zona urbana de Magangué: la unión, Centro, El Carmen, calle 15 entre carrera 6A y carrera 3, urbanización Arana, Baracoa.

Circuito Centro de 7:40 a. m. a 5:00 p. m. En: zona urbana de Magangué: Córdoba, La Candelaria, Simón Bolívar, calle 17 entre carrera 9 y carrera 2.

Circuito Centro de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Magangué: Carrera 30 con calle 4, barrio Los Comuneros.

Circuito Olaya (Magangué) de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Magangué: Corregimiento El Retiro, sector: carrera 3 con calle 11, parque El Retiro.

Circuito Manzanillo 3 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En Cartagena: Vía a Manzanillo, sector Centro Comercial Las Ramblas, parroquia San Juan Pablo II - zona norte.

Circuito Manzanillo 3 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En Cartagena: Sector vía a Manzanillo, kilómetro 3.

Circuito Manzanillo 3 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En Cartagena: Punta Canoa, sector Anillo Vial.

Circuito San Sebastián de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: zona urbana de San Fernando. zona rural de San Fernando: corregimientos Cuatro Bocas, Guasimal, El Porvenir, El Palmar, Santa Rosa, Guataca, Menchiquejo, Punta de Hornos. zona urbana y rural de Margarita. zona rural de Guamal (Magdalena): Murillo, Puerto Rangel, Pampán, San Antonio.

Circuito Ternera 5 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: Carrera 84 con calle 32, sector barrio San Fernando.

Circuito Villa Estrella 4 de 9:30 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: Transversal 67B con diagonal 90, sector Pozón Central.

Circuito Zaragocilla 6 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En: zona urbana de Cartagena: calle 23 entre diagonal 38 y diagonal 37.

Circuito Zaragocilla 7 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: Carrera 65 entre calle 13 y calle 13B, sector barrio Vista Hermosa.

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL

Circuito Bayunca 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En: zona urbana de Clemencia: calle 2, sector La Candelaria.

Circuito Canabraval de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. En: zona rural de San Pablo: Cañabraval y sectores de La Ye.

Circuito Candelaria 1 de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: Sector barrio Villa Hermosa y carrera 96A entre calles 1 y 3, y carrera 92B entre calles 3 hasta la calle 1, sector Campo Bello III.

Circuito El Carmen 1 de 7:20 a. m. a 7:50 a. m. y de 4:40 p. m. a 5:10 p. m. En: zona urbana del municipio de El Carmen: Gambotico, Buenos Aires, 18 de Mayo, La Victoria, Villa María, Primero de Mayo, urbanización La Victoria, Nariño, Vista Hermosa. zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar: Altamira, Pinillos, Los Pirineos, Mala Noche, vía San Jacinto - El Carmen de Bolívar y sectores aledaños, San Rafael, La Esperanza, finca La India, Avícola La Palmera, El 25.

Circuito El Carmen 1 de 7:20 a. m. a 5:10 p. m. En: Zona urbana del municipio de El Carmen: calle 28A entre carreras 33 y 34, sector El Silencio, urbanización Villa Anita, urbanización La Primavera, Arroyo Arena. Zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar: San Isidro, Caracolí Grande, El Raizal, Santa Lucía, Bajo Grande, El Hobo, Santo Domingo de Meza, Mamón de María, El Guamito, Durapoco, Lázarza, Ojo de Agua, El Alférez, Poza Oscura, Loma Central, El Socorro, Arroyo María, La Ceiba, La Junta, Brisas del Norte, La Colonia, Pueblo Nuevo, Los Laureles, El Vergel, urbanización Minuto de Dios, Los Ángeles, 8 de Junio, Jorge Eliécer Gaitán, Bucarica, Los Mangos. zona rural del municipio de San Jacinto: Arenas, Los Charquitos.

Circuito El Carmen 3 de 7:40 a. m. a 5:30 p. m. En: zona urbana de El Carmen de Bolívar: La Concordia, urbanización La Primavera.

Circuito Hatillo de Loba 2 de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. En: zona rural del municipio de Hatillo de Loba: La Victoria, Gualí, Las Marías, hacienda Las Flores, vía Hatillo - La Victoria y sectores aledaños, Caño Mono. Zona rural del municipio de Barranco de Loba: Minas de Santa Cruz, Buenos Aires, Los Cerritos, Puerto Corozo, Río Nuevo, Escubillal, finca Tamayo, Las Casitas, Cañón Hernán, El Torito.

Circuito Magangué 4 de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. En: Zona urbana de Magangué: Belisario. Zona rural de Magangué: Yatí, Santa Lucía, Las Brisas, Puerto Kennedy, Tacaloa, El Pueblito, Santa Fe, Santo Domingo, fincas Providencia, El Istmo, Claro de Luna, Belleza, Santa Teresa. Zona Rural de Talaigua Nuevo: Isla Grande. Zona rural de Cicuco: La Peña, San Francisco, frente Puerto Rey, carrera 1 kilómetro 1, finca Las Brisas. Zona rural de Mompox: San Ignacio, Santa Cruz, Santa Rosa, La Travesía.

Circuito Manzanillo 1 de 6:25 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: Conjunto residencial Barcelona de Indias.

Circuito San Jacinto 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En: Zona urbana del municipio de San Jacinto: Urbanización J.C.A., San Abel. Zona Rural Del Municipio De San Jacinto: Cerro Maco, Casa de Piedra, El Bongal, Paraíso, Las Mercedes, San Cristóbal, Arroyo María, Pava,

Circuito San Juan Nepomuceno 1 de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. En San Juan Nepomuceno: Carrera 14 con calle 17, sector EDS Ana Teresa.

Circuito Ternera 13 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. En: zona rural del municipio de Turbana: finca Tierra en el Ojo, finca Las Marías, La Victoria, variante a Turbana y sectores aledaños.

Circuito Ternera 13 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: zona rural del municipio de Cartagena: variante Turbana - Mamonal y sectores aledaños. Zona rural del municipio de Turbana: El Chorro, Arroyo Buenos Aires.

Circuito Ternera 16 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: diagonal 33 entre carrera 10a y carrera 10b, barrio Nuevo Horizonte.

Circuito Zambrano 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En: Zambrano; diagonal 33 entre carrera 10A y carrera 10B, barrio Nuevo Horizonte.

Circuito Zaragocilla 7 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: Carrera 64 entre calle 9A y calle 12, barrio La Gloria.

Circuito Manzanillo 2 de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: Calle 78A con carrera 10A, barrio La Boquilla.

JUEVES, 30 DE ABRIL

Circuito Piza, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En calle 12 con carrera 13, sector: Peralta. En Achí (Bolívar). Zona rural de Achí: Mao, Los Cocos. Zona rural de Majagual: Coroncoro. En Majagual (Sucre), Achí (Bolívar).

Circuito Bayunca 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En: Zona urbana del municipio de Clemencia: El Bolsillo, vía Arroyo Hondo por Tienda La Niña, Arroyo Las Canoas, Empresa de Acueducto y Saneamiento. Zona rural de Cartagena: finca Pacoa, finca Buenos Aires Clemencia, finca Venaos de Clemencia, Arroyo Grande, carretera vía al mar.

Circuito Calamar 1 y Calamar 3 de 4:00 p. m. a 7:00 p. m. En: Zona urbana del municipio de Calamar y cliente Coolechera planta Calamar.

Circuito Chambacú 1 de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. En: Cartagena, carrera 23 con calle 53F, sector República del Caribe.

Circuito Chambacú 4 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En: Cartagena, entre la calle 67 y la calle 69B con carrera 14 hasta la carrera 15, sector Canapote.

Circuito Chambacú 4 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En: Cartagena, carrera 16 entre calle 64 y calle 66, sector barrio Canapote.

Circuito Chambacú 9 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. 9 de 10:30 a. m. a 11:00 a. m. En: Zona urbana de Cartagena: avenida Santander (carrera 1) hasta la avenida 6 entre la calle 62 y la calle 70, sector barrio Crespo.

Circuito Chambacú 9 de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. En: Zona urbana de Cartagena: carrera 14 entre calle 37 y calle Santafé (calle 19), sector barrio Torices; calle Bogotá (calle 43) entre carrera 13A y carrera 16, sector barrio Torices, El Cabrero, Marbella.

Circuito Sur de Bolívar de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. En: Zona urbana y rural del municipio El Peñón. Zona rural de El Banco: vía El Banco - Cerrito, vía Cerrito - El Peñón, vía El Peñón - El Peñoncito, vía El Peñoncito - Puerto Boca. Sectores: Cerrito, El Peñón, El Peñoncito y sectores aledaños.

Circuito Gambote 4 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: Zona rural del municipio de Mahates (Bolívar): San Basilio de Palenque, sectores aledaños a la vía El Viso - San Pablo, Palanquito. Zona rural del municipio de Arjona: Labucaraman, Villa Rosario, finca El Deseo, finca La Parerilla, finca La Carolina, finca El Comienzo, finca El Caney, finca La Tunja, finca Santa Cruz.

Línea 596 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: Zona urbana del municipio de María La Baja (Bolívar). Zona rural del municipio de María La Baja (Bolívar): Colú, Correa, El Níspero, Flamenco, Nueva Florida, Ñanguma, Retiro Nuevo, Nueva Esperanza, El Playón, Los Bellos. Zona rural del municipio de San Onofre (Sucre): Sabanas de Mucacal, San Antonio, Labarcés, Boca Cerrada, Majaguas, Primero de Julio, San Pablo.

Circuito Santa Isabel (Magangué) de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En: Magangué, calle 16A con carrera 46A, sector barrio El Milagro.

Circuito San Martín de Loba 1 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 11:30 a. m. a 12:00 p. m. En: Zona rural del municipio de San Martín de Loba: Chapetona, Chimí, Pueblo Nuevo, Playitas, Buenos Aires y Papayal. Sector vía: Chimí - Chapetona, Chapetona - Papayal y sectores aledaños a la vía.

Circuito San Martín de Loba 1 de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. En: Zona rural del municipio de San Martín de Loba: Chapetona, Chimí, Pueblo Nuevo, Playitas, Buenos Aires y Papayal. Sector vía: Chimí - Chapetona, Chapetona - Papayal y sectores aledaños a la vía.

Circuito Talaigua Nuevo 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: Zona urbana del municipio de Santa Ana (Magdalena). Zona rural del municipio de Santa Ana (Magdalena): vía Talaigua Nuevo - Santa Ana y sectores aledaños a esta vía; vía Santa Ana - Pueblito y sectores aledaños a esta vía; El Paraíso, Nueva Venecia, El Esfuerzo, La Cabaña, El Tapia, Batalla, Jaraba, La Quebra, Alejandría, Valerosa, Los Cocos y sectores aledaños.

Circuito Ternera 14 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En: Cartagena, carrera 83 entre calle 24 y calle 28, sector urbanización Villas de La Mar.

Línea Piedrecitas de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En: Zona rural de Arjona: corregimiento Puerto Badel, El Pueblito.

VIERNES, 01 DE MAYO

Circuito Banco I de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. En: Zona urbana de El Banco (Magdalena): barrio Manzanares, barrio Las Palmas, barrio La Paz, calle 1A entre carrera 19B y carrera 23, carrera 20A entre calle 1A y calle 7, desde la carrera 23 hasta carrera 25A entre calle 7 y calle 1A.

Circuito Hatillo de Loba 1 de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. En: Zona urbana del municipio de Hatillo de Loba. Zona rural del municipio de Hatillo de Loba: Juana Sánchez, vía Juana Sánchez - Hatillo de Loba y sectores aledaños a esta vía.

SÁBADO, 02 DE MAYO

Circuito Calamar 1 y Calamar 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En: Zona urbana del municipio de Calamar y cliente Coolechera planta Calamar.

Circuito Candelaria 1 de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. En: Cartagena, sector barrio Villa Hermosa y la carrera 96A entre las calles 1 y 3, y carrera 92B entre las calles 3 hasta la calle 1, sector Campo Bello III.

Circuito Sur de Bolívar de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. En: Zona urbana y rural del municipio El Peñón. Zona rural de El Banco: vía El Banco - Cerrito, vía Cerrito - El Peñón, vía El Peñón - El Peñoncito, vía El Peñoncito - Puerto Boca. Sectores: Cerrito, El Peñón, El Peñoncito y sectores aledaños.

Circuito Guamal I (Magdalena) de 8:00 a. m. a 10:00 a. m. En: Zona urbana de Guamal (Magdalena): San Luis, 10 de Marzo, San Martín, calle 9 con carrera 15, sector barrio Nuevo Amanecer, urbanización Nuestra Señora del Carmen, San Francisco.

Circuito Guamal II de 10:30 a. m. a 11:00 a. m. y de 12:30 p. m. a 1:00 p. m. En: Zona rural de Guamal (Magdalena): Guaymaral, El Chuzo, fincas Tatequieto, El Destino, Los Mangos.

Circuito Guamal II En: Zona rural de Guamal (Magdalena): Guaimaral, El Chuzo, fincas Tatequieto, El Destino, Los Mangos.

Línea 556 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: Zona urbana y rural del municipio de Pinillos. Zona rural del municipio de Magangué: Panceguita, Palmarito, Barbosa, Sitio Nuevo, San Sebastián de Buenavista, San José de Las Martas, Conyogal, Las Brisas, Playa de Las Flores, Mantequera, Santa Mónica. Zona rural del municipio de San Fernando: El Pozón, Pueblo Nuevo. Zona rural del municipio de Achí: Playa Alta, Guacamayo, Tres Cruces.

Circuito San Jacinto 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: Zona rural del municipio de San Juan de Nepomuceno: Las Porqueras, Corralito, San Agustín, vía Las Porqueras - Corralito, vía El Corralito - San Agustín, vía San Agustín - Nervití y sectores aledaños a estas vías. Zona rural del municipio del Guamo: Nervití, Tasajera, Robles, vía Tasajera - El Roble y sectores aledaños.

DOMINGO, 03 DE MAYO

Circuito Calamar 1 y Calamar 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En: Zona urbana del municipio de Calamar y cliente Coolechera planta Calamar.

Circuito Banco I de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. En: Zona urbana de El Banco (Magdalena): Moscú, El Banquito, Plegaria, Doce de Diciembre, La Padilla, San Francisco.

Circuito Sur de Bolívar de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. En: Zona urbana y rural del municipio El Peñón. Zona rural de El Banco: vía El Banco - Cerrito, vía Cerrito - El Peñón, vía El Peñón - El Peñoncito, vía El Peñoncito - Puerto Boca. Sectores: Cerrito, El Peñón, El Peñoncito y sectores aledaños.

Circuito Hatillo de Loba 2 de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. En: Zona rural del municipio de Hatillo de Loba: La Victoria, Gualí, Las Marías, Hacienda Las Flores, vía Hatillo - La Victoria y sectores aledaños a esta vía, Caño Mono. Zona rural del municipio de Barranco de Loba: Minas de Santa Cruz, Buenos Aires, Los Cerritos, Puerto Corozo, Río Nuevo, Escubillal, finca Tamayo, Las Casitas, Cañón Hernán, El Torito.

Circuito Ternera 6 de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. En: Zona urbana del municipio de Turbaco: Altamira; urbanización El Valle; urbanización Malibú; La Floresta; Fátima; calle 13 de Junio; avenida Pastrana; El Recreo; urbanización La Cruz; San Antonio; Pasamanga; Hoyo Oscuro; El Rosario; El Bajo; Los Ciruelos; San Pablo; calle Nueva; calle San Roque; calle del Tronco; camino Arjona; calle del Cementerio; calle La Estrella; Pumarejo; Las Parcelas; Las Mercedes; La Línea; 5 de Octubre; San Pedro; urbanización Santa Ana. Zona urbana del municipio de Turbaco: Loma de Piedra; Puente Honda; Prado Verde; Bosque de La Castellana; urbanización El Zapote; Los Naranjos.

Circuito Ternera 2 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En: Zona urbana de Turbaco: urbanización Villa Hermilda, El Country, Alejandría, urbanización La Granja, Los Laureles, Bellavista, El Porvenir, El Papayal, urbanización Prado Verde, El Prado, Arroyo Lejos, La Troncal, Campo Alegre, San Antonio, calle del Cerro, La Mochila, La Plaza, La Canalita, La Manga, calle del Progreso, calle del Coco, calle Las Flores, calle del Mercado, calle del Totumo, urbanización La Montaña, El Paraíso, Buenos Aires, Las Cocas, urbanización Cucumán, La Conquista, avenida Pastrana, urbanización El Portillo. Zona rural de Turbaco: Cañaveral, San José de Chiquito. Fincas: Santa Teresa, Buenos Aires, Palomar, El Portón Verde, El Polo, Guadalupe, El Chinchorro, Macondo, Villa Rosa, San Antonieta, La 8S, Villa Berta, Manantial, El Carajo, Hato Grande, Bella Vista, Puerta Abierta. San Antonieta y sectores aledaños a las fincas. Turbaco - San José de Chiquito, sectores aledaños a la vía. Vía Coloncito.

Circuito Ternera 5 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En: Zona urbana de Cartagena: Ternera, urbanización Rincón de La Villa, Las Esperanzas, urbanización Arboleda Real, urbanización San Buenaventura, urbanización Villa del Sol, urbanización Princesa, El Recreo, La Concepción, Anita, El Gallo, Viejo Porvenir, La Providencia, Coral, Caracolí. Parque Heredia sectores: conjunto Manila, Fragata, Llano Verde, Báltico, edificio Parma, conjunto Milán, Gaia, Barlovento. Finca La Floresta.

Circuito Ternera 9 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En: Cartagena, barrios: El Recreo, Santa Lucía, Villa Sandra, La Castellana, Los Alpes, Rubí, San Pedro.

Circuito Ternera 11 de 2:30 p. m. a 4:30 p. m. En: Cartagena, barrios: El Socorro, Blas de Lezo, Los Caracoles.

Circuito Ternera 12 de 2:30 p. m. a 4:30 p. m. En: Cartagena, barrios: urbanización Simón Bolívar; Ciudadela 2000; calle 3 hasta la calle 31 con carrera 85 hasta la carrera 97G, sector Nelson Mandela; Ciudadela 11 de Noviembre, Villa Corelca, urbanización Colombiatón, Los Ciruelos. Sectores del barrio San Fernando: carrera 83, sector Simón Bolívar, Las Flores, calle Charles Chaplin, Los Robles, calle La Paz.

Circuito Ternera 7 de 7:00 a. m. a 4:30 p. m. En: Cartagena, barrios: San José de Los Campanos; Malibú II; urbanización La Carolina; urbanización Ciudad Jardín; urbanización La Primavera II; Torres del Jardín; urbanización La Primavera; conjunto Manila; Alameda del Jardín.