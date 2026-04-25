Director de la ANT denuncia por uso indebido de predios de reforma agraria en Puerto Boyacá

Puerto Boyacá

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, lanzó una advertencia frente al uso indebido de predios adjudicados en el marco de la reforma agraria, al señalar que el Estado no permitirá que estos sean utilizados para fines distintos a la producción campesina.

Según explicó el funcionario, se han identificado irregularidades en Puerto Boyacá, donde una asociación beneficiaria estaría vendiendo tierras y restringiendo el acceso a sus propios afiliados. “Nos dimos cuenta de que una de las asociaciones no solo estaba vendiendo el predio, sino que tampoco ha dejado cultivar a sus afiliados. Nosotros no recuperamos tierras para enriquecer dirigentes ni para armar negocios particulares. Así como se entrega la tierra, así mismo la volvemos a recuperar”, afirmó.

El director insistió en que el objetivo de la política agraria es fortalecer la producción y garantizar el acceso a la tierra para campesinos, no beneficiar intereses individuales. En ese sentido, reiteró que el Gobierno enviará un mensaje contundente frente a posibles abusos en la implementación del programa.

Estas declaraciones se dan días después de que el presidente Gustavo Petro encabezara en Puerto Boyacá la entrega de 5.300 hectáreas a 510 familias campesinas, en su mayoría víctimas del conflicto armado. El acto, realizado el pasado 23 de abril, convirtió simbólicamente al municipio en la “capital de la reforma agraria” en el Magdalena Medio.