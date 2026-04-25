Cuarentena preventiva en colegio de Boyacá por casos de parvovirus en primaria

La Institución Educativa Técnica Industrial y Minera de Boyacá activó una cuarentena preventiva en el grado primero de la sede Kennedy tras la confirmación de casos de parvovirus B19, causante de la «quinta enfermedad» o eritema infeccioso. Según el comunicado del 23 de abril de 2026, la medida regirá del 24 de abril al 5 de mayo para evitar la propagación del virus.

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El rector Pedro Antonio Guerrero indicó que se trata de una acción preventiva. «...No es nada alarmante, fue simplemente una prevención...», afirmó, al señalar que se habrían identificado entre tres y cuatro casos en estudiantes.

El comunicado recomienda a los padres vigilar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal y sarpullido en la piel, y acudir a servicios de salud en caso de sospecha, además de mantener aislamiento domiciliario.

La institución reiteró medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas y el lavado constante de manos, mientras las autoridades sanitarias realizan el seguimiento del caso.