Se inició la segunda fase de la actualización catastral en Tunja

Tunja

Según señala el director de la entidad al hacer el balance del cierre de la primera etapa de la actualización catastral, se lograron buenos resultados para la ciudad.

“Ya finalizamos la etapa uno y tuvimos muy buenos resultados y lo que podemos decir es que aparecieron más de siete mil pruebas que no estaban inscritos en la base de datos, pero para los ciudadanos de alguna forma, de acuerdo al recaudo y a lo que hemos visto, se logró mitigar esa actuación catastral”, aseguró Oswaldo Jiménez Mesa.

Ahora con el inicio de la segunda fase, el objetivo es poder avanzar en la actualización en esta zona de la ciudad.

“La fase dos es para la parte sur de la ciudad que quedó pendiente el año pasado. En la parte urbana vamos a estar aproximadamente en 65 predios de todos los barrios de la zona sur. Nosotros somos gestores independientes, aunque hicimos la actuación catastral, pues tuvimos en cuenta varios temas, lo hicimos muy técnicamente, revisamos, nos equivocamos porque nos equivocamos, y después de cuatro meses de haber entregado la actualización, solo tenemos 460 radicaciones de personas que han reclamado, de resto, hemos hecho un trabajo bien hecho”, agregó Jiménez

Vale la pena señalar que la segunda fase de la actualización catastral terminará a finales del presente año.

“La segunda fase va hasta el 31 diciembre. Por otro lado, quiero informarles que estamos en proceso de mirar para hacer también la actualización catastral rural este año, es decir, que a final de este año Tunja esté totalmente actualizada, ese es el proyecto. Pero la segunda fase que arrancó el14 de abril en los barrios del sur se está haciendo de manera juiciosa y quiero recordarles a las personas que vamos a estar haciendo las socializaciones en los diferentes barrios, que ojalá se puedan acercar y algo que vimos en esta actualización es que cuando la gente no abre las puertas al catastro pues este queda inexacto en algunas ocasiones y esos son los errores que hemos encontrado, entonces decirles que nos abran las puertas, las personas van a ir con un chaleco, con un carnet debidamente identificados, por eso les pedimos que les abran las puertas porque el dato va a ser más preciso”, dijo.

De acuerdo con la secretaria del Departamento Administrativo de Hacienda Pública de Tunja, Denisse Julieth Jiménez Ramos, a la fecha se han recaudado cerca de $40.000 millones y la meta a recaudar a fin de año es de $100.000 millones.