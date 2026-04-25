Aprueban en primer debate adición de $3.401 millones para Indeportes Boyacá

La Comisión de Hacienda de la Asamblea de Boyacá aprobó por unanimidad en primer debate el Proyecto de Ordenanza 011 de 2026, una iniciativa que busca adicionar recursos al presupuesto del Instituto Departamental del Deporte, Indeportes Boyacá. La propuesta, que ahora pasará a discusión en plenaria, contempla una inyección de 3.401 millones de pesos provenientes del superávit fiscal de la vigencia 2025.

En entrevista, el diputado ponente John Alex López explicó que estos recursos tienen como principal destino el fortalecimiento del deporte formativo en el departamento. «...Aprobamos por unanimidad el proyecto número 11 de 2026, que lo que hace es adicionar 3.401 millones al presupuesto de Indeportes Boyacá. Esto por un superávit que viene del año inmediatamente anterior y que será utilizado mayormente para el fortalecimiento de las escuelas de formación deportiva...», señaló.

El diputado destacó que este tipo de adiciones presupuestales son habituales dentro de la gestión pública, especialmente cuando se trata de incorporar excedentes fiscales de vigencias anteriores. «...Estas adiciones son normales en las diferentes administraciones por esos temas administrativos, y lo que se hace es orientar esos recursos para este año, con el fin de fortalecer, entre otras áreas, las escuelas de formación deportiva en Boyacá...», precisó López.

Finalmente, el corporado se mostró optimista frente al trámite que resta en la Asamblea, subrayando el respaldo político que ha tenido la iniciativa. «...Estoy seguro de que en los próximos días tendremos la aprobación en plenaria; incluso la bancada opositora votó positivo porque es un proyecto que traerá muchos beneficios a los jóvenes y a los deportistas del departamento...», concluyó.