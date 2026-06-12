Juez impuso sanción contra alcalde de María La Baja, Bolívar

El Juzgado Promiscuo Municipal de Mahates, Bolívar, declaró en desacato al alcalde de María La Baja, Ramiro González Mancilla, por el presunto incumplimiento a un fallo de tutela que ordenaba dar respuesta de fondo a un derecho de petición presentado por la ciudadana Eleidis Salgado Salas.

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Mediante auto interlocutorio del 9 de junio de 2026, el despacho judicial concluyó que la administración municipal, al parecer, no atendió oportunamente la orden emitida el pasado 5 de mayo de 2026, pese a los requerimientos realizados durante el trámite del incidente de desacato.

Según la providencia, la Alcaldía de María La Baja no habría presentado respuesta satisfactoria al derecho de petición, ni se pronunció dentro del proceso de desacato, aun cuando fue debidamente notificada de las actuaciones judiciales.

Como consecuencia, el juez resolvió sancionar al mandatario municipal con tres días de arresto y una multa equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, al considerar acreditado el incumplimiento de la orden judicial.

Además, el fallo ordena que se dé cumplimiento inmediato a la tutela, garantizando la protección efectiva del derecho fundamental de petición de la accionante. La decisión también será remitida al superior jerárquico para el trámite de consulta correspondiente, como lo establece la ley.

La sanción deberá ser revisada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Turbaco, instancia encargada de determinar si confirma o revoca la decisión adoptada por el juez de primera instancia.