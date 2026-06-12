Cárcel para dos hombres por presunta violencia contra sus familiares en Bolívar

La Seccional Bolívarde la Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombresseñalados de agredir a familiares suyos.

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Uno de los casos sucedió el pasado 23 de mayo en el barrio Arriba de Calamar donde un hombre habría agredido verbalmente a su madre, de 44 años, porque no le tenía lista la ropa que requería. Al parece, la mujer fue perseguida por el procesado, mientras empuñaba un arma cortopunzante. El temor llevó a la víctima a refugiarse en la vivienda de una vecina, siendo capturado poco después por la Policía Nacional.

En Cartagena, un hombre fue privado de la libertad por presuntamente someter a su expareja a un ciclo de violencia física y psicológica durante los siete años de convivencia. Uno de los hechos ocurrió en el barrio La María en agosto de 2025 cuando el señalado agresor, se cree, hirió con un objeto contundente a la víctimaporque ella decidióterminar la relación sentimental.

Un hecho similar sucedió el pasado 20 de abril cuando el investigado, presumiblemente intentó asfixiar a la mujer. Su captura se produjo el pasado 19 de mayo en el sector de La María de la capital bolivarense.

Losdosinvestigados fueron imputados comoposiblesresponsablesdel delitodeviolencia intrafamiliaragravada,cargoqueningunoaceptó.Enamboscasoslosjuecesdecontrolde garantías les impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario.