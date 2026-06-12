Armada de Colombia incauta más de cinco toneladas de cocaína en el Caribe

En las últimas horas la conjuntes y articulación de capacidades entre la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y países de la región se logró la incautación de 5.439 kilogramos de Clorhidrato de Cocaína que eran transportados en embarcaciones tipo “Go Fast” por organizaciones de crimen transnacional, los cuales tenían como destino Centroamérica.

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La Fragata ARC “Almirante Padilla”, la Patrullera Oceánica ARC “24 de Julio”, una aeronave tipo patrullero marítimo, Unidades de Reacción Rápida de Guardacostas de la Armada de Colombia, una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y una aeronave de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur - JIATFS, en aguas del mar Caribe occidental realizaron una operación de interdicción marítima a una embarcación tipo “Go Fast” en la que cuatro colombianos y un hondureño transportaban 161 bultos con presunta sustancia ilícita en su interior.

Dando cumplimiento a los procedimientos establecidos la Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas aseguró el personal y el material incautado, sin embargo, debido a las condiciones meteomarinas adversas la embarcación se hundió en la zona. Posteriormente, fueron trasladados hasta Cartagena para continuar la judicialización donde serán procesados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes al constatarse que transportaban 4.049 kilogramos de Clorhidrato de Cocaína.

Horas antes dos colombianos en el Caribe norte pretendían transportar hacia países de Centroamérica a bordo de una embarcación tipo “Go Fast” 1.390 kilogramos de Clorhidrato de Cocaína contenida en 50 bultos; acción que fue impedida gracias a la eficacia, conjuntez e interoperabilidad de las unidades, entre ellas unidades de Superficie, Guardacostas, Aeronavales de la Armada de Colombia y una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que efectuaron seguimiento de esta lancha hasta lograr la interdicción.

Durante la inspección de la embarcación y tras realizar las verificaciones de rigor se pudo constatar que los dos sujetos llevaban el material ilícito. Por lo que fueron conducidos hasta la Estación de Guardacostas de San Andrés Isla para realizar los actos urgentes junto a las autoridades competentes, quienes al realizar la Prueba de Identificación Preliminar Homologada –PIPH-, arrojó positivo para Clorhidrato de Cocaína.

Esta incautación representa un golpe contundente a las capacidades logísticas y financieras de las organizaciones narcotraficantes que pretenden utilizar el Caribe colombiano como corredor para el tráfico de sustancias ilícitas hacia mercados internacionales.

Son más de 250 millones de dólares que dejan de ingresar a las arcas de estas organizaciones de crimen transnacional que con su accionar delictivo pretenden afectar a la población civil y a la Fuerza Pública con acciones terroristas.

La Armada de Colombia no escatimará esfuerzos para continuar en la lucha contra todos los delitos transnacionales, por lo que mantiene desplegado medios y unidades para seguir afectando a quienes pretenden utilizar las líneas de comunicación marítimas del Gran Caribe como corredores para el tráfico de ilícitos.