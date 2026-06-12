Dumek Turbay propone no aprobar próximo Plan Nacional de Desarrollo hasta resolver crisis energética

En el marco de la Audiencia Pública sobre Crisis Tarifaria y Justicia Energética en el Caribe colombiano, realizada hoy en Cartagena, el alcalde Dumek Turbay elevó un contundente llamado a los dos aspirantes ser el próximo presidente de Colombia y al Congreso de la República para que la solución definitiva a las altas tarifas de energía deje de ser una promesa y se convierta en una realidad para millones de ciudadanos de la región.

Durante su intervención, el mandatario distrital advirtió que el costo de la energía se ha convertido en uno de los principales obstáculos para combatir la pobreza, impulsar la productividad y mejorar la calidad de vida de las familias del Caribe.

“Al final, cuando los gobernantes locales y departamentales luchamos para reducir la pobreza y generar oportunidades, nos encontramos con el golpe que representa una factura de energía impagable. Hay comerciantes que hoy pagan más por el servicio de energía que por los salarios de sus empleados. Así no hay economía familiar ni empresarial que resista”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Además, recordó que durante años la región Caribe ha soportado fallas estructurales, pérdidas del sistema, la carga de la opción tarifaria y múltiples factores que han terminado trasladándose al bolsillo de los usuarios.

“Pensamos que el remedio a esta crisis iba a ser Afinia, pero no fue así. A ese recibo de energía se le fueron sumando otras cosas, otros cobros, otros costos, y terminaron acabando con la ilusión de millones de ciudadanos que esperaban un servicio digno y tarifas justas”, sostuvo el alcalde Turbay.

Frente a este panorama, el alcalde Dumek Turbay lanzó una propuesta de alcance nacional para que el próximo Congreso de la República y el próximo presidente de Colombia, quien se posesionará el próximo 7 de agosto de 2026, adopten compromisos concretos con la región Caribe.

“Quiero hacer una propuesta política en nombre de los gobernantes del Caribe colombiano: gane quien gane la Presidencia de este país, el Congreso que se posesione no debe aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de los próximos cuatro años si antes no existe una solución definitiva para las tarifas de energía en el Caribe. Ya basta de diagnósticos y de excusas. Necesitamos soluciones reales”, manifestó.

Asimismo, aseguró que cualquier aspirante a la Presidencia debe incluir dentro de su programa de gobierno medidas claras para poner fin a la crisis energética que afecta a la región.

“Cualquiera de los dos aspirantes a la Presidencia debería tener dentro de sus propuestas acabar con la mala prestación del servicio de energía en el Caribe. Si no hay justicia en las tarifas de energía para nuestra región, no habrá desarrollo para las demás regiones de Colombia”, afirmó el mandatario.

Críticas sociales a la empresa Afinia

El alcalde Dumek Turbay también cuestionó las explicaciones entregadas por la empresa prestadora del servicio frente a las dificultades financieras que argumenta para operar en la región.

“No me digas que Afinia pierde plata porque no te creo. Acá el cartagenero paga, y hay muchos ciudadanos de estratos 4, 5 y 6, los estratos que te gustan, que pagan sin mirar siquiera la letra pequeña de la factura. Tú defiendes a tu empresa, pero yo tengo que defender a la ciudadanía”, manifestó el alcalde Dumek Turbay a Ricardo José Arango, gerente de Afinia.

En ese mismo sentido, insistió en que los usuarios del Caribe no pueden seguir asumiendo costos ajenos a su consumo real de energía.

“En Cartagena la gente paga, caro y todo, pero paga. Lo que no podemos seguir aceptando es que nos sigan trasladando pérdidas y cargas que no nos corresponden. Las pérdidas y todas esas arandelas leoninas que hoy se cuelgan al kilovatio-hora deben eliminarse. Los ciudadanos deben pagar únicamente por lo que consumen y por lo que es justo”, puntualizó.

Durante la audiencia, líderes gremiales, autoridades territoriales, congresistas y representantes de distintos sectores coincidieron en la necesidad de construir una solución estructural que permita aliviar las cargas económicas que hoy soportan millones de hogares caribeños.

El alcalde Dumek Turbay concluyó que esta discusión trasciende el ámbito técnico y económico, pues se trata de una causa social que impacta directamente la dignidad y las oportunidades de las familias.

“Esta no es una discusión de cifras. Es una discusión de equidad, de justicia y de oportunidades. El Caribe colombiano no está pidiendo privilegios; está reclamando un trato justo. Este es un esfuerzo en el que todos debemos poner y todos debemos ganar, pero tiene que existir voluntad política para resolver de una vez por todas esta problemática histórica”, concluyó.

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“Crisis energética del Caribe es un problema nacional”: Yamil Arana formula propuesta y exige al Estado asumir responsabilidades

Durante la audiencia pública y panel sobre crisis tarifaria y justicia energética convocada por el Senado de la República en Cartagena, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, presentó una serie de propuestas orientadas a encontrar soluciones estructurales a las altas tarifas de energía que afectan a millones de usuarios del Caribe colombiano.

En su intervención, el mandatario insistió en que la crisis energética de la región debe ser asumida como un problema de Estado y no únicamente como una dificultad regional, recordando que en momentos históricos de grandes desafíos nacionales, como la construcción de los metros de Medellín y Bogotá, la crisis cafetera y la crisis financiera de finales del siglo pasado, la respuesta fue asumida por toda la Nación.

“El problema de la energía del Caribe no es un problema regional, es un problema nacional”, afirmó Arana, al señalar que la región aporta significativamente a la seguridad energética de Colombia, pero continúa enfrentando algunas de las tarifas más altas del país y dificultades históricas en la prestación del servicio.

Como parte de las soluciones planteadas, el gobernador propuso la creación de un mecanismo nacional y transitorio de solidaridad tarifaria que permita distribuir parte de los costos asociados a las pérdidas no técnicas del sistema eléctrico mientras se desarrollan programas verificables para reducirlas y modernizar las redes.

“Quien paga juiciosamente no puede seguir siendo castigado asumiendo el costo de quienes no pagan o de las fallas históricas del sistema”, manifestó.

Asimismo, planteó la creación de un Fondo Nacional para la Transformación Energética del Caribe, destinado a financiar proyectos de infraestructura eléctrica, fortalecer las redes de distribución, reducir pérdidas y mejorar la calidad del servicio en toda la región.

Arana también defendió la necesidad de impulsar procesos masivos de formalización de usuarios y destacó experiencias exitosas como la desarrollada en el municipio de Calamar, donde mediante acuerdos con la comunidad se logró disminuir significativamente las pérdidas de energía.

De igual manera, solicitó una mayor transparencia en los costos de generación eléctrica y pidió una revisión integral de todos los componentes de la cadena energética.

“El Caribe tiene las mejores condiciones para producir energía solar y eólica, pero sus habitantes no están viendo reflejado ese potencial en sus facturas.

La justicia energética consiste en garantizar que los ciudadanos paguen únicamente por la energía que consumen y no por las ineficiencias acumuladas durante años”, expresó.

El mandatario departamental enfatizó que la sostenibilidad empresarial y la protección de los usuarios deben avanzar de manera simultánea.

“Necesitamos empresas financieramente viables, redes modernas y confiables e inversionistas que crean en la región. Pero también necesitamos que las familias del Caribe puedan pagar su factura sin sacrificar la alimentación de sus hijos”, sostuvo.

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Por su parte, el presidente del Senado de la República, Lidio García Turbay, aseguró que la crisis energética del Caribe trasciende los debates técnicos y afecta directamente la calidad de vida de millones de colombianos.

“El usuario no puede seguir absorbiendo los costos de todas las ineficiencias acumuladas del sistema. Eso es verdaderamente injusto”, afirmó el congresista.

García reiteró el compromiso del Congreso de la República para impulsar las reformas, ajustes regulatorios e iniciativas que permitan aliviar la carga económica de los usuarios, fortalecer las inversiones en infraestructura y avanzar hacia soluciones definitivas para la región.

Al cierre de su intervención, el gobernador de Bolívar aseguró que la discusión debe traducirse en acciones concretas que permitan corregir una inequidad histórica que ha limitado la competitividad y el desarrollo del Caribe colombiano.

“Cuando corregimos las inequidades del Caribe, se fortalece Colombia”, concluyó.

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Afinia le dice sí a la audiencia pública: Crisis tarifaria y justicia energética convocada por el Senado de la República

Afinia reconoce la importancia del Senado de la República como escenario democrático, estratégico para contribuir a la construcción de soluciones frente a la crisis estructural en la prestación del servicio y presentar sus propuestas para encontrar soluciones de fondo en el propósito común de impulsar la energía del Caribe.

Afinia atiende el llamado del presidente del Senado de la República, Lidio García Turbay, participando en el panel Justicia tarifaria para el Caribe: soluciones y transformaciones posibles, un espacio donde se analizan las causas, impactos y desafíos en la prestación del servicio que se presta a más de 6.5 millones de usuarios en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del Magdalena.

Esta conversación que se lleva a cabo en el Palacio de la Proclamación de la Gobernación de Bolívar cuenta con la participación de Fabián Rivera Alvarado, director Comercial de Afinia, así como de Yadira Villalba, de la Contraloría de Cartagena, Juan Camilo Oliveros, director del Consejo Gremial de Bolívar y Andrés David Ospina de ACOLGEN. De esta manera se genera un espacio con diferentes enfoques, abordando de manera integral aspectos como la evolución de las tarifas y su impacto en la pobreza energética; las pérdidas de energía en la distribución; la calidad y continuidad del servicio; justicia tarifaria, entre otros.

Afinia reconoce la importancia de este tipo de conversaciones y valora que sea el Senado de la República quien genere una conversación que hoy debe ser abordada como un problema nacional y no como una situación de región, entendiendo que, si se apaga el Caribe, se apaga Colombia.

Durante el espacio, la compañía que es filial del Grupo EPM, presentó una serie de propuestas orientadas a la estabilización del sistema energético del Caribe, entre ellas una regulación diferencial para la región, medidas para reducir el costo de la energía para los usuarios subsidiados, un mecanismo de cofinanciación de las pérdidas en exceso y el impulso a proyectos de generación que contribuyan a la estabilidad tarifaria y la sostenibilidad del servicio en el largo plazo.