ISA ENERGÍA efectuará mantenimiento preventivo en la subestación Ternera este lunes 15 de junio

ISA ENERGÍA realizará trabajos de mantenimiento preventivo a la bahía de transformador de 45 MVA a 66 kV de la subestación Ternera, este lunes 15 de junio. Las labores forman parte del plan de mantenimiento periódico de la compañía estructurado desde el año 2025,que son fundamentales para garantizar la correcta operación de la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad y continuidad del servicio en la zona.

Durante la ejecución de los trabajos, acordados con el operador de red Afinia, se generarán interrupciones en el suministro de energía, entre las 8:00

a.m. y las 11:00 a.m.,en los siguientes sectores de Cartagena:

Zona urbana:urbanizaciones Villa del Sol, Valencia,San Buenaventura, La Princesa, Barú, Los Abetos,Rincón de la Villa, conjuntoGaia Parque Heredia, urbanización Anita, conjunto Fragata Parque Heredia, Báltico, barrio Providencia, El Recreo, edificio Parma, Sector Coral, Urbanización Arboleda Real, conjunto Llano Verde, barrio Ternera, El Edén, Pato Donald, conjunto Milán Parque Heredia, conjunto Barlovento Parque Heredia, Caracolí Parque Heredia y barrio La Esperanza.

Otros sectores: Entre la carrera80C hasta la carrera 83 con calle15 hasta la calle22, sector San Fernando; desdela calle 15 hasta la calle 19A con calle 79hasta la calle80D, sector AlamedaVictoria; Villa Rubia;La Consolata; Los Jardines; El Carmelo; desde la calle 5 hasta la calle 15 con carrera 68E hasta la carrera 71, sector La Victoria; La Central;calle 19 a calle 21, desde la carrera 65 hasta 68, sector Blas de Lezo; urbanización Simon Bolívar, Ciudadela 11 de Noviembre; San José de los Campanos; Malibu II; urbanización La Carolina; urbanización Ciudad Jardín; urbanización La Primavera II; Torresdel Jardín; urbanización La Primavera; conjuntoManila; Alameda del Jardín.

Al horario de finalización se le debe sumar aproximadamente una hora más para las maniobras de recuperación de parte del operador local Afinia.

Aviso importante: reprogramación de los trabajos del domingo 14 de junio

Por otra parte, ISA ENERGÍA informa que el mantenimiento preventivo que se había anunciadopreviamente para este domingo 14 de junio en un transformador de 150 MVA de la misma subestación, ha sido aplazado debido a ajustes logísticos en la planeación. La nueva fecha para dicha intervención será coordinada con Afinia, operador local, y comunicada oportunamente.

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ISA ENERGÍA agradece a la comunidad su comprensión frente a estas labores necesarias para garantizar un servicio más seguro, estable y confiable.

Cada intervención programada hace parte del compromiso de la compañía por fortalecer la infraestructura eléctrica del país y asegurar que los hogares, comercios e industrias cuenten con la energía que necesitan para su bienestar y desarrollo.