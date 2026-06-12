Judicializan en Cartagena a un hombre señalado de atracar a la gerente de una empresa de vigilancia

Un fiscal de la Unidadde Reacción Inmediata(URI) de la Seccional Bolívarjudicializó a Ledir Antonio Julio Atencio por su aparente responsabilidad en el atraco de una mujer a quien, al parecer, intimidó con un arma de fuego para que le entregara sus pertenencias.

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Según la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado 29 de mayo en el barrio Providencia de Cartagena. La víctima, gerente de una empresa de vigilancia privada, habría sido interceptada por el procesado cuando llegaba a su oficina.

Se cree que el hombre esgrimió un arma de fuego con la que presumiblemente amenazó de muerte a la mujer, obligándola a entregar sus anillos, cadenas, dijes y pulseras de oro, avaluados en más de cinco millones de pesos.

Compañeros de la víctima se enfrentaron a Julio Atencio y en un cruce de disparos lo lesionan, a pesar de lo cual logró huir del lugar en una motocicleta que lo esperaba. La intervención de la Policía Nacional permitió la pronta captura del investigado en el centro asistencial donde le prestaban la atención médica necesaria.