Armada de Colombia lideró jornada humanitaria en Punta Arena 

En un nuevo esfuerzo por aportar al bienestar y de acercar la oferta Estatal a las comunidades del gran Caribe colombiano la Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Caribe lideró una Jornada de Apoyo al Desarrollo en la Isla de Punta Arena, ubicada en Tierra Bomba, zona insular de Cartagena, la cual contó con el decidido apoyo de la Alcaldía de Cartagena y el sector privado.

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De esta manera más de 1.200 isleños recibieron servicios de salud como medicina general, medicina interna, bacteriología, odontología, fisioterapia, fonoaudiología, psicología y entrega de medicamentos, donde se atendieron un total de 640 consultas por parte de funcionarios y voluntarios de Gestión Salud, Compensar, la Fundación Nutrimos y Servimos, Gestión Pharma y las universidades Rafael Núñes, San Buenaventura y Sinú.

Además, se brindaron asesorías y servicios de la Procuraduría con orientación jurídica; de la Contraloría con atención en control fiscal; de la Caja de compensación Comfamiliar con ofertas de empleos; del Departamento Administrativo Distrital de Salud – DADIS con orientaciones en la prevención de enfermedades transmitidas por vectores; y de la Secretaría del Interior a través del Plan de Emergencia Social Pedro Romero con asesorías en asuntos étnicos.

En la jornada los puntareneros recibieron más de tres mil unidades de bienestarina líquida del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y más de 12 mil galones de agua potable que fueron transportados a bordo del Buque de Desembarco Anfibio ARC “Golfo de Urabá”, logrando satisfacer una de las necesidades básicas, teniendo en cuenta que la población no cuenta con servicio de agua potable y acceder a este preciado líquido les resulta muy costoso a sus pobladores.

Por su parte los niños, participaron de una jornada lúdico - recreativa liderada por el Instituto Distrital de Deporte y Recreación en el marco de la celebración del día de la niñez.

La Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Caribe continuará articulando esfuerzos interinstitucionales que permitan aportar al bienestar y desarrollo social de la población insular de Cartagena.