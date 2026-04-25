Acuerdos entre Gobernación y líderes del occidente de Boyacá evitan paro del 27 de abril

Tunja

Luego de una mesa de diálogo sostenida entre la Gobernación de Boyacá, alcaldes de la provincia de Occidente y voceros del movimiento “dignidad por el occidente”, se alcanzaron acuerdos que permitieron desactivar el paro convocado para el próximo 27 de abril. La jornada contó con acompañamiento institucional, entre ellos la Defensoría del Pueblo.

La defensora del Pueblo para Boyacá, Luisa Martínez, destacó el resultado del encuentro y el ambiente de concertación. “Se llevó a cabo una mesa de diálogo entre la Gobernación, los voceros representantes de la dignidad por el occidente y los alcaldes de la provincia. Se firmó el acta correspondiente y el balance es positivo, en la medida en que se logra evitar el paro previsto”, señaló.

De acuerdo con la funcionaria, durante la reunión se consolidaron compromisos en tres frentes principales. El primero, relacionado con la pavimentación de vías previamente acordadas, cuyos estudios y diseños ya se encuentran en desarrollo. En este punto, se acordó agilizar dichos procesos para avanzar hacia la ejecución de las obras.

El segundo eje corresponde a la intervención de infraestructura de puentes. “Se definió la intervención de cinco puentes previamente establecidos y la priorización de otros adicionales, con el propósito de adelantar acciones de mitigación y mejorar la conectividad en la región”, precisó Martínez.

Un tercer componente está enfocado en el mejoramiento de la malla vial de los municipios del occidente, mediante la disposición de maquinaria e insumos necesarios. Asimismo, se acordó establecer espacios de diálogo con las comunidades para priorizar nuevas intervenciones en los territorios.

En relación con los tiempos de ejecución, la defensora indicó que, si bien no se fijaron fechas específicas para cada obra, sí se establecieron mecanismos de seguimiento. “Se conformará una mesa técnica de seguimiento con periodicidad mensual, en la que participarán los voceros, alcaldes, la Gobernación, la Procuraduría y la Defensoría. Adicionalmente, se desarrollarán sesiones semestrales presididas por el gobernador”, explicó.

Frente a la gestión de recursos, se prevé la articulación con entidades del orden nacional como Invías y el Departamento Nacional de Planeación, con el objetivo de viabilizar financieramente los proyectos e iniciar obras hacia el último trimestre del año.

La defensora del Pueblo confirmó que, en virtud de los compromisos adquiridos, la movilización anunciada no se llevará a cabo. “No se realizará el paro del 27 de abril, en atención a los acuerdos alcanzados y a la expectativa de su cumplimiento por parte de las entidades y actores involucrados”, concluyó.

En el encuentro participaron alcaldes de municipios como Maripí, Buenavista, Muzo y Quípama, junto con otros mandatarios de la provincia y representantes del movimiento social.