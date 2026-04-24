Un mes después del accidente aéreo, Puerto Leguizamo sigue esperando ayudas del Gobierno Nacional

Neiva

A un mes del accidente aéreo en Puerto Leguizamo, Putumayo, el balance sigue generando preocupación entre las autoridades locales y la comunidad. Aunque el hecho permitió visibilizar la situación del municipio a nivel nacional, las ayudas concretas aún no llegan. El alcalde ha insistido en que más allá de la atención mediática, lo que se requiere son acciones puntuales que impacten el desarrollo del territorio.

Durante este tiempo, la administración municipal ha adelantado gestiones ante distintas entidades del orden nacional. Se realizó una brigada humanitaria y médica en articulación con la Fuerza Aérea Colombiana, evidenciando la necesidad urgente de especialistas en salud. Asimismo, se solicitó formalmente al Ministerio de Salud la instalación de una mesa técnica, la cual aún no ha sido asignada. Pese a los acercamientos, los proyectos radicados siguen a la espera de financiación.

Luis Emilio Bustos, alcalde Puerto Leguizamo, comentó que “el mandatario también destacó que existen iniciativas viabilizadas, como la implementación de paneles solares para zonas no interconectadas. En áreas rurales, muchas familias continúan sin acceso a energía eléctrica, pese a los más de cien años de historia del municipio. Según indicó, no se trata de falta de planeación, sino de voluntad política para asignar recursos. La comunidad, que ha demostrado resiliencia y solidaridad, espera inversiones que mejoren su calidad de vida”.

En cuanto a la investigación del accidente, las condiciones no han cambiado significativamente. Se conoció que la aeronave operaba a baja altura y fuera del perímetro del aeropuerto, situación que será esclarecida por las autoridades competentes. Mientras tanto, la propuesta de conservar parte del avión como monumento fue descartada por protocolos de la Fuerza Aérea, generando desilusión entre los habitantes.