Tercera masacre en menos de una semana en Cúcuta: tres muertos y tres heridos

Un nuevo hecho de violencia se registra en el área metropolitana de Cúcuta. En el asentamiento humano El Talento, ubicado sobre el anillo vial occidental, un ataque armado dejó tres personas muertas y tres más heridas, en un caso que se suma a otros episodios recientes en la región.

De acuerdo con la información conocida, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el sector y abrieron fuego con armas de largo alcance contra las personas que se encontraban en una vivienda.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Jesús David Ortega, de 22 años; Maicol Estiben Santiago, de 16; y Jhon Frailer Ortiz, de 23, quienes, según se ha establecido, habían llegado desplazados desde Tibú en 2025 tras recibir amenazas en la región del Catatumbo, presuntamente por ser disidentes de las Farc.

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Entre los heridos se encuentra Maryuri Ortega Rodríguez, de 38 años, ama de casa, quien presenta una lesión en la parte alta del hombro derecho. También resultó afectada su hija, María Alejandra Santiago Ortega, de 20 años, nacida en Antioquia, en unión libre y residente en el sector, quien registra una herida de entrada y salida en el antebrazo izquierdo.

El tercer lesionado es Héctor Luis Sánchez Colina, de 23 años, agricultor y compañero sentimental de la joven, quien presenta un disparo en la espalda y otro en la pelvis. Los tres heridos residen en la misma vivienda del sector El Talento.

Según lo manifestado por la comunidad, tanto los heridos como las víctimas mortales habían llegado a la ciudad en condición de desplazamiento desde el municipio de Tibú.

Frente a los responsables, se ha señalado que, al parecer, podrían estar vinculados a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque esta información es materia de verificación por parte de las autoridades.

Este hecho se registra en un contexto de violencia sostenida en el área metropolitana de Cúcuta, donde en el transcurso de una semana ya se han presentado tres masacres, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad frente al recrudecimiento de la situación de orden público.

La Policía ofrece 30 millones de recompensa por información sobre este hecho.