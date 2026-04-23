Aumentan emergencias por lluvias en vías nacionales

Declaran alerta roja en municipios al sur de Norte de Santander, por fuertes lluvias. / Foto: Alcaldía.

Norte de Santander

Las lluvias que desde hace una semana caen en el oriente del país sigue provocando traumatismos en la movilidad hacía el interior del país y el sur del departamento.

En las ultimas horas se generaron alertas por la caída de rocas en la vía que de Cúcuta conduce a la ciudad de Bucaramanga en el punto de referencia 116, sobre el sector de la Honda.

Al sur de la región, en la vía que comunica a Norte de Santander con Arauca siguen registrándose emergencias en el tramo que compromete a Chinácota- Ragonvalia- Herrán donde las lluvias han provocado graves daños en la infraestructura vial.

las autoridades mantienen un monitoreo permanente en estos tramos viales teniendo en cuenta la alta demanda de movimiento vehicular de particulares, servicio público y transporte de carga.

En la actualidad las autoridades advierten que catorce municipios a través de sus comités locales de emergencia han reportado emergencias por lluvias.