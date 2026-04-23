Atribuyen al ELN secuestro de dos hermanos ocañeros

Norte de Santander

En medio del desconcierto, de las críticas a las autoridades y de la preocupación que le asiste a los ocañeros por el nivel de vulnerabilidad que se encuentran ante los violentos las autoridades han responsabilizado al ELN del doble secuestro en esa población.

La situación se ha agudizado por el aumento de este delito en esa Provincia que hoy tiene a más de doce ocañeros privados de la libertad y a más de dieciocho personas que hoy se encuentran en cautiverio.

Las autoridades responsabilizaron a integrantes del Ejercito de Liberación Nacional, ELN del doble secuestro registrado a plena luz del día y a tan solo unos pasos del batallón Santander.

Los investigadores de policía judicial responsables de la investigación junto con el Gaula avanzan en las acciones para tratar de establecer el paradero de las víctimas y traerlas al seno de su hogar, sanos y salvos.

El hecho ha disparado las alarmas en la Provincia de Ocaña teniendo en cuenta la presencia de diversos actores armados que delinquen en la zona como el ELN, las Farc, el Clan del Golfo, las Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada, y Los Pelusos.