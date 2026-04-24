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24 abr 2026 Actualizado 12:01

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Bogotá

Seis horas de operativo para retirar camión que quedó a pocos metros de una vivienda en Bogotá

Este accidente de tránsito se presentó en el sur de la capital del país.

Juliana De Los Ríos

Bogotá

Hacia las 5:30 de la tarde de este jueves 23 de abril los ciudadanos del barrio Bellavista en la localidad de San Cristóbal reportaron un grave accidente de tránsito en el que un camión quedó a pocos metros de caer sobre una vivienda.

De acuerdo con las versiones de los ciudadanos, el furgón estaba intentando desvarar a otro vehículo grande en una pendiente muy elevada. Sin embargo, el camión al parecer perdió el control y quedó encima de una vivienda.

A la carrera 6 este con calle 38 Sur llegaron las autoridades, entre esos Bomberos, Tránsito y Movilidad para atender la situación y evitar que el camión cayera sobre la vivienda.

Después de más de seis horas de operativos y de la ayuda de los vecinos, se logró rescatar el camión evitando que cayera sobre la vivienda y que ocurriera una tragedia.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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