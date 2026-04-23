VIDEO: policías recuperaron un carro robado en Ciudad Bolívar que trabajaba en aplicaciones

En las últimas horas, delincuentes robaron un vehículo en la localidad de Tunjuelito, cuando fue solicitado a través de un servicio de transporte mediante una aplicación. Una vez se conoció la denuncia, la Policía Nacional activó un plan con la finalidad de recuperar el carro.

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La denuncia la hizo la víctima del hurto a través de la línea 123. En ese sentido, la Policía desplegó el plan con el que se logró la captura de dos hombres que iban al interior del carro y la recuperación de un vehículo.

El automóvil no estaba en la localidad de Tunjuelito, pues ya había sido trasladado al barrio El Tesoro, en Ciudad Bolívar. Fue en ese lugar en el que se logró la detención de los delincuentes, sin embargo, intentaron evadir el procedimiento.

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Los dos hombres fueron dejados a disposición de la autoridad competente, donde deberán responder por el hecho que se le atribuye. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o al CAI más cercano.